Başkan Altay, Temel Belediyecilik Hizmetlerini Anlattı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu'nun yaşam kalitesini arttıran altyapı, zabıta, çevre sağlığı ve temizlik...

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu'nun yaşam kalitesini arttıran altyapı, zabıta, çevre sağlığı ve temizlik yatırımları ve projelerini "İlk Günkü Aşkla" tanıtım programı ile anlattı.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu'nun yaşam kalitesine katkı sunan yatırımları kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "İlk Günkü Aşkla" tanıtım programları temel belediyecilik hizmetlerinden olan altyapı, zabıta, çevre sağlığı ve temizlik yatırım ve projelerinin anlatımı ile devam etti.

"Selçuklu'da yaşayanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik birçok proje üretirken asli görevimiz olan altyapı, asfalt, temizlik gibi alanlarda rekorlara sahip hizmetler sunuyor bu konularda öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Selçuklu'da altyapı, temizlik ve çevre sağlığı hizmetlerini bir program dahilinde ve tüm hizmetlerimizde olduğu gibi hemşehrilerimize danışarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

Programa İlk olarak Selçuklu Belediyesi Kurban Pazarı ve Binkonutlar Pazar Yeri hakkında bilgiler vererek başlayan Başkan Altay, "202 bin metrekare alanda Konya'nın en büyük kurban pazarını Konya'ya kazandırdık. 400 ayrı satış noktası ve bin 500 araçlık otoparkın yer aldığı pazar için 5 milyon 780 bin TL harcadık. Yine Bin konutlar Pazar Yeri, görsel anlamda farklı ve şehirde ilk olan bir proje. 9 bin 500 metrekare alana sahip pazarda 24 ile 65 m arasında değişen satış alanları bulunuyor. Binkonutlar Pazar Yeri 3 milyon 700 bin TL'ye mal oldu" diye konuştu.

"72 mahallede 7/24 temizlik hizmeti sunuyoruz"

"72 mahalle, 382 cadde, 4 bin 737 sokaktan oluşan Selçuklu ilçesinde 622 bin 846 kişiye 3 vardiya (7/24) şeklinde 357 personel ve 64 araç ile temizlik hizmetlerini yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Selçuklu'da günlük ortalama 650 bin kilogram atık toplanıyor. Temizlik çalışmaları Selçuklu'da memnuniyetin en yüksek olduğu alanlardan biri. Güçlendirdiğimiz araç filomuzla Selçuklu'nun her noktasına aynı hizmeti götürüyor, vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak hizmetler sunuyoruz. 2011 yılında Konya'da ilk defa "Daha Modern ve Temiz Bir Selçuklu" sloganıyla yer altı çöp konteyneri sistemini başlattık. Selçuklu'da 4 bin 810 adet yer altı çöp konteyneri bulunuyor. Daha önce günde 12 sefer çöp aldığımız bir noktadan yer altı çöp konteyneri uygulamasından sonra günde sadece 1 kere gece vardiyasında çöp alınıyor. Bu uygulama ile temizlik maliyeti düştü, trafik rahatladı. Selçuklu'da yıllık temizlik maliyeti için 24 milyon 781 bin 334 TL" dedi.

"Çalışmalarımız ile "Çevre Beratı" ve "Çevre Hizmet Ödülü" kazandık"

Selçuklu Kaynağında Ayırma Projesi (SELKAP) projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Altay, "50 bin 815 ton kağıt toplanarak, 863 bin 855 ağacın kesilmesi önlendi. Ayrıca 38 bin 111 ton plastik toplanarak, 533.554.000 kwh enerji tasarrufu, 12 bin 704 ton cam toplanarak, 1 milyon 270 bin 400 litre benzin tasarrufu, 12 bin 704 ton metal toplanarak, 16 milyon 515 bin 200 kilogram hammadde tasarrufu sağlandı. Ayrıca 2012 yılında ilçe genelinde uygulamaya başladığımız biopoşet uygulaması kapsamında Selçukluda 50 binin üzerinde bez torba dağıtımı yapıldı" ifadesini kullandı.

Selçuklu Belediyesi'nin hayata geçirdiği temizlik ve geri dönüşüm çalışmaları ile örnek bir belediye olarak gösterildiğini ve ödüllendirildiğini ifade eden Başkan Altay,"Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, "Türkiye'nin En Temiz Şehri Yarışması'nda" Büyükşehir ilçe belediyeleri kategorisinde Türkiye ikincisi olarak Çevre Beratı aldıklarını ifade etti.

Selçuklu'ya 215 milyon 139 bin 691 TL'lik altyapı yatırımı

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın anlattığı bir diğer faaliyet de ilçeye yapılan altyapı çalışmaları oldu. Alt yapı hizmetlerini 150 gece 150 gündüz vardiyası olmak üzere toplam 300 personel, 39 araç ve 38 iş makinesi ile sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altay, "Selçuklu Belediyesi olarak yılda ortalama 1.2 milyon metrekare asfalt imalatı yapıyoruz. Yılda 3 bin 564 ton asfaltı geri dönüşümden kazanıyoruz. İlçe genelinde yapılan yol bakım ve onarım çalışmaları sırasında sökülen eski asfalt, yeniden kullanılabilir hale getirilerek değerlendiriliyor. 2017 yılında 481 bin 459 metrekare parke, 127 bin 372 metre bordür, 445 bin 611 metrekare sıcak asfalt, 416 bin 66 metrekare soğuk asfalt imalatı gerçekleştirdik. Yaptığımız bu işlerin toplam maliyeti 34 milyon 173 bin 930 TL. Selçuklu'da 2009-2017 yılları arasında toplam 215 milyon 139 bin 691TL altyapı yatırımı yaptık. Yine Selçuklu'da kış mevsimi öncesinde olumsuz hava şartlarına karşı da tedbir alıyoruz. Selçuklu'da 52 araç ve 400'e yakın personelle gece gündüz demeden karla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye tarafından sürdürülen sağlık hizmetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Altay, "Sokak hayvanları için tedbirlerimizi alıp gerekli müdahaleleri yapıyor ve doğal ortamlarına geri bırakıyoruz. Selçuklu'da 70 adet kedi besleme istasyonu, 16 adet köpek besleme istasyonu ve 40 adet sulama istasyonu bulunmakta" dedi.

Selçuklu Belediyesi altyapı, temizlik ve çevre sağlığı hizmetleri için güçlü bir araç filosuna sahip olduklarını ifade eden Başkan Altay, "179 adet araç (kamyon, kamyonet, vb.), 57 adet iş makinesi olmak üzere toplam 236 araçlık filomuz bulunmakta. Araçların toplam amortisman bedeli 33 milyon 300 bin 145 TL" dedi.

"Mobil zabıta hizmetimiz Konya'da ilk"

Selçuklu Belediyesi zabıta çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Başkan Altay, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz Selçuklu'nun refahı, düzeni ve huzurlu yaşam ortamının oluşturulması için çalışmalarını

sürdürüyor. Merkez Ekipler Amirliği, Denetim Ekipler Amirliği ve Çevre Zabıta Amirliği olmak üzere 3 ana bölümden oluşan Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetlerini 54 adet Zabıta personeli ve 13 araç ile yürütülmekteyiz. Zabıta Müdürlüğümüzde toplam 15 adet mobil ekip bulunuyor. Mobil ekipler teknolojinin vermiş olduğu imkânları kullanarak vatandaşlarımızdan gelen talepleri, en hızlı şekilde değerlendirip görevli bulunan ekibimize anında iletilmektedir. Konya'da Zabıta Hizmetlerinde ilk olan bu uygulama Ülkemizde de birçok il ve ilçeye örnek teşkil etmektedir" diye konuştu.

Başkan Altay konuşmasının son bölümünde Selçuklu hayata geçecek akıllı atık toplama ve kapalı pazar yerleri ile ilgili bilgiler paylaştı. Akıllı Atık Toplama Sistemi Projesi ile yerleşik çöp konteynerleri üzerinde bulunan sensörler ile atıkların gerçek zamanlı bilgileri (doluluk miktarları, boşaltma ve ziyaret sıklıkları, sıcaklık değerleri vb.)takip edilebileceğini ifade eden Başkan Altay, "Araçlar, "akıllı rotaları" takibi sayesinde, araçlar daha kısa mesafe kat ederek daha fazla atık toplayacak, bu sayede yakıt tasarrufu sağlanacak ve karbon salınımı en aza indirgenecek. Ayrıca, Akıllı Atık Toplama Sistemi sayesinde araçların çalıştığı süre boyunca konum bilgileri, hangi rotayı takip ettiği, hız bilgileri, hangi konteyneri ne zaman aldığı anlık olarak takip edilebilecek" dedi.

Çelik konstrüksiyon üzerine sandviç panel çatı kaplama olarak inşa edilen ve etrafında alüminyum kepenklerin olduğu Esenler Kapalı Pazar Yerinin mevsim koşullarına göre rahatça kullanılabileceğini ifade eden Başkan Altay, "Esnaf ve vatandaşların konforu düşünülerek yapılan pazar yerinin yağmur oluklarında kar ve buz eritme sistemi bulunuyor. Esenler ve Akşemseddin Mahallelerine hizmet verecek olan kapalı pazar yeri 2 milyon TL'ye mal oldu. Özalkent, Kosova ve Bosna Hersek kapalı pazar yerinin ihalesi tamamlandı. Yazır (Mevcut Pazar yeri, Yazır (Tenis Kortunun Kuzeyi), Sancak ve Bosna Hersek proje aşamasında olan pazar yerlerimiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, programın sonunda tüm bu hizmetler için 450 milyon 172 bin 244 TL'lik yatırım yaptıklarını ve bunun da bir rekor olduğunu ifade etti.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Konya Teşkilatı Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Afşin Kara, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı yöneticileri ve üyeleri, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, mahalle başkanları katıldı.