Başkan Altınok, Bakan Arslan’a Balıkçı Barınağını Anlattı

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, göreve geldiği gün ilk icraat olarak ele aldığı Kepez'de ki balıkçı barınağını, Çanakkale'ye gelen Ulaştırma...

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, göreve geldiği gün ilk icraat olarak ele aldığı Kepez'de ki balıkçı barınağını, Çanakkale'ye gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a anlattı.

Kepez'de 200'ü aşkın insanın balıkçılıkla geçimini sağladığı, aileleriyle birlikte bu sayının 1000 olduğu ve bunun da ekonomi-istihdam açısından önemli bir rakam olduğunu vurgulayan Altınok, insanların yıllardır çay yatağı üzerinde ilkel şartlarda mesleği sürdürmeye çalıştığını anımsattı.

Belde'ye çağdaş, bütünlüklü bir projeyle Balıkçı Barınağı kazandırmak istediklerini belirten AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, "İnsanlarımız çok zor koşullar altında evine ekmek götürmeye çalışıyor. Belediyemize ait atık arıtma sistemi yetersiz olduğundan evsel atıklar doğrudan çay yatağı üzerinden balıkçılarımızın ekmek teknelerini bağladığı mini barınağa akıyor. Derinleştirme çalışmaları yapamıyoruz çünkü burası tam teşekküllü bir yer değil. Rüzgardan, fırtınalı havalardan korunmak için mini bir barınak yapılmış ama söylediğim gibi ilkel şartlarda. Bakanlık olarak belirleyeceğiniz uygun bir yerde, dilerseniz bizim tespit ettiğimiz saha var, balıkçılarımız için barınak kurulmasını istiyoruz. Bu kuru bir barınak olmakla kalmayıp çevresi canlı balık satışı yapılabilen, insanların zaman geçireceği sosyal donatılar ve çocuk oyun parkları gibi donatılarla tam teşekküllü bir yer haline gelecektir. Böylelikle hem balıkçılarımız çağdaş olanaklarla mesleğini yapmış olacak hem de sosyal donatılarla görsel zenginliği olan bir alan yaratmış olacağı, ayrıca istihdamı geliştirecek iş olanakları yaratmış olacağız. Böylelikle en az 2 bin aileye ekmek kapısı açılmış olacak" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, "Böyle bir projeye tabi sıcak bakabiliriz. Ankara'ya döner dönmez, burada bakanlıktan ilgili arkadaşlarımdan var, notlarını aldılar, bir heyet oluşturup Kepez'e göndereceğim. Bunun sözünü veriyorum size. İncelesinler bakalım yer uygunluk durumu nedir. Dersimizi bir çalışalım bakalım. Kepez bizim için önemli bir yer. Burası söylediğiniz gibi Türkiye'nin en büyük beldesi. Söz başkan, ilgileneceğim ve heyeti göndereceğim Kepez'e "dedi.