Başkan Altınok Öz Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Galatasaray Dergisi Editörlerinden Sıtkı Görçiz ile Ceyda Baran çiftinin nikâhını kıyarak heyecanlarına...

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Galatasaray Dergisi Editörlerinden Sıtkı Görçiz ile Ceyda Baran çiftinin nikâhını kıyarak heyecanlarına ortak oldu.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Galatasaray Dergisi Editörlerinden Sıtkı Görçiz ile Ceyda Baran çiftinin nikâhını kıyarak heyecanlarına ortak oldu. Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi Nikâh Sarayı'nda gerçekleşen nikâh töreninde Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, çiçeği burnunda çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.