Başkan Altınok Öz, Mahalle Birim Başkanları Ve Meclis Üyeleriyle Buluştu

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, her ay yapılan Mahalle Birim Başkanları ve Meclis Üyeleri toplantılarının Şubat ayı oturumuna katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, her ay yapılan Mahalle Birim Başkanları ve Meclis Üyeleri toplantılarının Şubat ayı oturumuna katıldı. Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kartal'daki 20 mahallenin temsilcileri, CHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Taki Kahraman, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Av. Hüsnü Yeşilyurt, Mustafa Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Ekber Şahin, Meclis Üyeleri, Başkan Danışmanları Özbey Pekşen ve Haydar Oğuz ile Mahalle Birim Başkanları katıldı.

Toplantıda katılımcılara dağıtılan dosyalarla, geçmiş toplantılarda konuşulan sorunlarla ilgili süreçler aktarılırken mahalle birim başkanları, kendi mahalleleri ilgili talep, görüş ve şikayetlerini dile getirdi.

Mahalle temsilcilerinin ve meclis üyelerinin ardından konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal'da meydana gelen değişiklikler ve projelerden bahsetti. Başkan Altınok Öz, kar yağışı ile ilgili başarılı bir çalışma yapıldığını kaydederek bunun halkta memnuniyet yarattığını ancak bu durumdan rahatsız olanların 250 ton tuz verileceği sözüne uymadığını söyledi. Kar yağışının ertesi günü söz verilen tuzun verilmediğini ve bunun üzerine Fen İşleri Müdürü'nün İBB'nin ilgili birimine giderek sorunu çözmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Altınok Öz, "Benim gözümün önünde tırlar girip çıkıyordu. Belediye logolu değil hafriyat tırlarıyla tuzu taşıyorlardı. Hedef, sokakların açılması değil. Cumhuriyet Halk Partili bir beldede hizmet verilmesinden duydukları rahatsızlığın ifadesi bu."diye konuştu.