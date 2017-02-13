  • BIST 88.144
  • Altın 145,772
  • Dolar 3,6861
  • Euro 3,9212
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Başkan Altınok Öz, Mahalle Birim Başkanları Ve Meclis Üyeleriyle Buluştu

» »
Başkan Altınok Öz, Mahalle Birim Başkanları Ve Meclis Üyeleriyle Buluştu
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, her ay yapılan Mahalle Birim Başkanları ve Meclis Üyeleri toplantılarının Şubat ayı oturumuna katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, her ay yapılan Mahalle Birim Başkanları ve Meclis Üyeleri toplantılarının Şubat ayı oturumuna katıldı. Kartal Belediyesi Ekolojik Eğitim Çadırı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kartal'daki 20 mahallenin temsilcileri, CHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Taki Kahraman, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Av. Hüsnü Yeşilyurt, Mustafa Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Ekber Şahin, Meclis Üyeleri, Başkan Danışmanları Özbey Pekşen ve Haydar Oğuz ile Mahalle Birim Başkanları katıldı.

Toplantıda katılımcılara dağıtılan dosyalarla, geçmiş toplantılarda konuşulan sorunlarla ilgili süreçler aktarılırken mahalle birim başkanları, kendi mahalleleri ilgili talep, görüş ve şikayetlerini dile getirdi.

Mahalle temsilcilerinin ve meclis üyelerinin ardından konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal'da meydana gelen değişiklikler ve projelerden bahsetti. Başkan Altınok Öz, kar yağışı ile ilgili başarılı bir çalışma yapıldığını kaydederek bunun halkta memnuniyet yarattığını ancak bu durumdan rahatsız olanların 250 ton tuz verileceği sözüne uymadığını söyledi. Kar yağışının ertesi günü söz verilen tuzun verilmediğini ve bunun üzerine Fen İşleri Müdürü'nün İBB'nin ilgili birimine giderek sorunu çözmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Altınok Öz, "Benim gözümün önünde tırlar girip çıkıyordu. Belediye logolu değil hafriyat tırlarıyla tuzu taşıyorlardı. Hedef, sokakların açılması değil. Cumhuriyet Halk Partili bir beldede hizmet verilmesinden duydukları rahatsızlığın ifadesi bu."diye konuştu.

Başkan Altınok Öz, Mahalle Birim Başkanları Ve Meclis Üyeleriyle Buluştu

Başkan Altınok Öz, Mahalle Birim Başkanları Ve Meclis Üyeleriyle Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cami Duvarında Bulunan Kuş Evi Büyük İlgi Görüyor13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Türkiye Okul Sporları Basketbol Yarı Final Turnuvası İskenderun’da13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Yunusemre’nin Evde Bakım Hizmetleri Yüz Güldürüyor13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Sağlık Bakanlığı Sınır Ötesinde Yeni Bir Hastane Kuruyor13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • ‘Büyükanne Projesi’ne Başvurular Başladı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • “15 Temmuz’da Malatya Destanı” Kitabı Yayınlandı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:53
  • Belediyede Toplu Sözleşme13 Şubat 2017 Pazartesi 12:53
  • Başkan Altınok Öz, Mahalle Birim Başkanları Ve Meclis Üyeleriyle Buluştu13 Şubat 2017 Pazartesi 12:53
  • Sakarya’da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • Adana’da Gondol Romantizmi13 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti