Başkan Ankara’dan Eli Dolu Döndü

Ünye'de devam eden ve başlaması planlanan projelerle ilgili Ankara'da yoğun bir ziyaret programı gerçekleştiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye...

Ünye'de devam eden ve başlaması planlanan projelerle ilgili Ankara'da yoğun bir ziyaret programı gerçekleştiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye adına önemli gelişmeleri düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Ünye'de yapımı planlanan Kültür Sarayı ile ilgili görüşmeler gerçekleştiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, şu bilgileri verdi: "Kültür Bakanlığı Yatırım İşleri Genel Müdürümüz ve hemşehrimiz Kudret Arslan'ı ziyaret ederek hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk hem de Ünyemizin Kültür Sarayı projesinin istişaresini yaptık. Kültür Sarayı ile ilgili proje ihalesi gerçekleşti. 6 aylık bir süresi var. Yani Haziran 2017 gibi bitecek. Ancak firma Nisan ayı ortalarında bitirmeyi taahhüt ediyor. Bizim Kültür Sarayının dış cephesi ile ilgili bir değişiklik talebimiz oldu. Bunun sebebi ise firma modern mimari çalışmıştı. Ancak bizim 15 Temmuz Demokrasi Meydanı projemiz Selçuklu mimarisi tarzında olduğu için meydana entegrasyonunu sağlayabilecek bir dış cephe çalışmasının daha uygun olacağını belirttik. Proje bitiminden sonra da yine bu yıl içerisinde Kültür Sarayımızın yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Şu an için Kültür Sarayı ile ilgili yaklaşık 9 milyon liralık bir kaynak ayrılmış durumdadır."

Ünye Kalesi'nin kazı işlemleri

Ünye Kalesi ile ilgili kazı çalışmalarının başlaması yönünde görüşmeleri sürdüren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Müzeler Genel Müdürümüz Yalçın Kurt'u ziyaret ettik. Birinci talebimiz Ünye Kalesi kazı işlemlerinin başlamasıydı. Bununla ilgili yazıları da elden götürmüş olduk. Müzeler İl Müdürlüğünden yazı Ankara'ya ulaşmış oldu. Bu yıl Ünye Kalesinde kazı işlemlerinin başlaması ile ilgili ciddi bir mesafe aldık" dedi.

İkinci tarihi sokak

Tarihi ve Kültürel alt yapısı ile 129 adet taşınmaz kültür varlığına sahip olan Ünye'de tarihi sokakların yeniden canlanması adına çalışma yaptıklarını belirten Çamyar, bu çerçevede Kadılar Yokuşu gibi ikinci bir tarihi sokak konseptini Ünye'ye kazandırmayı planladıklarını söyledi. Başkan Çamyar, "Sokak sağlıklaştırması ile ilgili neler yapabiliriz noktasında görüşmelerimiz oldu. Özellikle Bakırcılar Arastası'nın Büyük Cami'ye kadar olan bölümünde de dış cephe giydirme ve sokak sağlıklaştıması ile ilgili mutabakata vardık. Arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Önümüzde ki hafta tekrar Ankara'da olacağız. Hazırlıklarımızı yaparak burada ki binalarımızın da dış cephelerini giydirmiş olacağız" diye konuştu.

2018 yılı içerisinde de Ünye'de içerisinde tarihi eserler olan bir sokağın komple Kültür Bakanlığı tarafından yapılması ile ilgili de bir mutabakata vardıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, tüm masrafların Kültür Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirtti. Başkan Çamyar Keşaplı Sokak ya da Kadılar Yokuşu'na paralel bir sokağın bu çerçevede değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

TEDAŞ binası yıkılacak

Ünye'de artık atıl bir durumda kalan ve riskli durumda olan TEDAŞ binası ile ilgili de görüşmeler gerçekleştiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Özelleştirme idaresinde eski TEDAŞ binasıyla ilgili bir görüşmemiz oldu. O binanın riskli olduğu ve yıkılacağı ile ilgili vatandaşlarımıza tebligatlar yapıyoruz. Bu anlamda binanın mülkiyetinin ya Ünye Kaymakamlığına ya da Ünye Belediyesi'ne verilmesi ve ardından yıkılıp yeni bir bina yapılması ile ilgili başlatmış olduk" dedi.

Ünye 1957 Spor'a kalıcı tesis

Ankara'da Spor Toto Genel Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Cevizdere'de bulunan sahaların olduğu alanda bir tesis oluşturmak için görüşmeler yapıldığını sözlerine ekledi.