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Başkan Anlayan Kooperatif Yönetimi İle Bir Araya Geldi

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Başkan Anlayan Kooperatif Yönetimi İle Bir Araya Geldi
Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetimi ile bir araya geldi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetimi ile bir araya geldi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan geçen günlerde mali genel kurulunu gerçekleştiren Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifine nezaket ziyaretinde bulundu. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'a Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe, İbrahim Eroğlu ve Büyükşehir Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Başkan Hüseyin Anlayan ve beraberindekileri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş ve yönetim kurulu üyeleri kooperatifin girişinde karşıladı. Başkan Anlayan daha sonra başkanlık makamında Ayhan Baş ve yönetim kurulu üyeleri ile gündeme dair sohbette bulundu.

"Türkiye'de ilk 40-50 kooperatifin içindeyiz"

Yönetim olarak tabandan geldiklerini belirten Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, "Hakikaten biz esnaflarımıza çok yardımcı olduk. Biz Fatsa esnafına çok katkı da bulunduk. Biz kredi verirken esnaf bize müracaat ettiğinde yapacağı işe bakıyoruz. Nasıl bir iş yapacak. Kepçe mi almış iş makinesi mi almış. Biz son dönemde en az 15-20 iş makinesi aldırdık esnafa. Parayı biz iş yeri alanlara verdik. Mesela Büyük Sanayi Sitesi'nde iş yeri standartları yükseldi. Geri dönüşümüz de çok güzel. Onun için Türkiye'de 1050 kooperatifin içinde ilk 40-50 kooperatifin içindeyiz. Bu öyle kolay bir iş değil" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan da yeni revize imar planı ile birlikte çok daha büyük ve geniş iş yerlerinin faaliyete geçeceğini söyleyerek, "Bu anlamda Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifine yeni iş sahalarının açılması anlamında büyük iş düşüyor. Ben geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile ilgili Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Anlayan Kooperatif Yönetimi İle Bir Araya Geldi

Başkan Anlayan Kooperatif Yönetimi İle Bir Araya Geldi

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