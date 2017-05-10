Başkan Aslan, Vakıflar Haftasını Kutladı

Birlik Vakfı İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, Vakıflar Haftasını kutladı

Birlik Vakfı İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, Vakıflar Haftasını kutladı

Vakıfların önemine dikkat çeken Başkan Mehmet Fatih Aslan mesajında, "Vakıflar, kadim medeniyetimizin binlerce yıldır devem eden, bizleri birbirimize bağlayan, aramızda birlik ve beraberliğimizi sağlayan unsurlarıdır. İnsanların kendilerine tahsis edilen mülkü kişisel mülk olmaktan çıkararak, faydası ve yararı için yaratılmışların hizmetine sunmasına vakıf denilir. Kısaca vakfın mülkiyeti Cenab-ı Allah'a, yararı mahlukata aittir. Sosyal dayanışma müessesesi olarak vakıflar, toplumun yaralarını sarmaya ve eksikliklerini gidermeye, doğumundan ölümüne kadar insana hizmet etmeye programlanmış kuruluşlardır. Bu vesileyle Vakıflar Haftasının tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.