Başkan Asya, Abd’nin Kudüs Kararını Kınadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı ve İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıması...

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı ve İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıması girişimine sert tepki gösterdi.

Uluslararası hukuku ve adalet anlayışını ayaklar altına alan bu kararın yanlış olduğunu ve şiddetle kınadığını ifade eden Başkan Asya, Kudüs'ün İslam'ın onuru olmaya devam edeceğini kaydetti. Kudüs'ün İslam şehri ve Müslümanların ilk kıblesi olduğunu anımsatan Başkan Asya, uzun yıllar İslam himayesinde, üç semavi din için barış sembolü, huzur ve hoşgörünün başkenti olan bu kutsal mekanın, İsrail'in zulmü karşısında kan ve gözyaşına boğulduğunu söyledi. Şer güçlerinin ittifak ederek aldığı sorumsuzca kararın dünya barışını tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Başkan Asya, "Bu karara imza atanlar, tüm uyarılara karşın Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı değeri ve buna yürekten bağlanan milyarlarca Müslüman'ı görmezlikten gelmişlerdir. Şer odakları Ortadoğu'yu bir kez daha karanlığa, kan ve gözyaşına mahkum bırakmanın hesaplarını yapmaktadır. Allah'ın izniyle yaptıkları planların hepsi boşa çıkacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu ve Kudüs konusundaki istikrarlı duruşunun tüm İslam ülkelerinin örnek alması gerektiğini vurgulayan Başkan Asya, "Her zaman mazlumların yanında zalimlerin karşısında duran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs konusundaki tavrıyla bir kez daha gönülleri fethetmiştir. Bizler de liderimizin arkasında olmaya devam edeceğiz. Umarım Türkiye'nin bu konudaki dik duruşu diğer İslam ülkeleri tarafından örnek alınır. Ümmetin ortak tepkisinin bu tür hain planları bertaraf edeceğine inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha Kudüs'ün İsrail'in başkenti haline getirilmesi yönündeki politikaları ve İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü terörü şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, açıklamasının sonunda Kudüs'e sahip çıkma adına cuma namazından sonra belediye meydanını hınca hınç dolduran Muş halkına teşekkür ederek, Müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece karşılarında hiçbir gücün duramayacağını da sözlerine ekledi.