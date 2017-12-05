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Başkan Asya, Camii Açılışına Katıldı

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Başkan Asya, Camii Açılışına Katıldı
Muş'un Yeni Mahallesi'nde hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan Emin Camii'nin açılışı gerçekleştirildi

Muş'un Yeni Mahallesi'nde hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan Emin Camii'nin açılışı gerçekleştirildi

Muş'ta yeni bir camii daha ibadete açıldı. Hayırsever vatandaşlar tarafından Yeni Mahalle'de yapılan Emin Camii'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine Vali Aziz Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş'ta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Yapılan duanın ardından kurdele kesimi ile ibadete açılan camide protokol üyeleri tarafından ikindi namazı kılındı. Yeni caminin Muş'a ve Muş halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Aziz Yıldırım, caminin yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya da, yeni caminin yapımında emeği olan belediye meclis üyesi Şahin Kotan'a bir plaket vererek, katkılarından dolayı teşekkür etti. Asya, Emin Camii'nin ilim ve irfan yolunda hayırlı hizmetlerin mekanı olmasını da diledi.

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