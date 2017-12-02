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Başkan Asya, "Hükümdarlık Değil, Hizmetkarlık Yapıyoruz"

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Başkan Asya, "Hükümdarlık Değil, Hizmetkarlık Yapıyoruz"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımı ile gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 yıl Diyanet bünyesinde...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımı ile gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, 19 yıl Diyanet bünyesinde çalıştığını anımsatarak, yaklaşık 4 yıldır yürüttüğü Muş Belediye Başkanlığı görevinde de hükümdarlık değil hizmetkarlık yaptıklarını söyledi.

Muş Belediyesi din görevlileri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini buluşturan bir programa ev sahipliği yaptı. İl Buluşmaları kapsamında iki gündür Muş'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet de düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, Prof. Dr. Erbaş ve beraberindekileri Muş'ta ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti. Muş'un kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Asya, Sultan Alparslan'ın şanı ve şerefi ile yücelmiş bu şehrin büyük alimlerin ilim ve irfanı ile kemale erdiğini kaydetti.

Muş halkının dinine ve diyanetine hep sahip çıkarak yaşattığını ifade eden Başkan Asya, bunun en iyi örneğini 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördüklerini belirtti. 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından önce sokaklara çıkan Muş halkının en büyük silahının ellerindeki bayraklar olduğunu söyleyen Başkan Asya, bu cesur halkın iman dolu yürekleri ile bu ülkeye kast edenlerin karşısında durduklarını kaydetti.

Toplum olarak din görevlilerine gereken değerin verildiğine dikkat çeken Başkan Asya, bu anlayışın hep daim olması temennisinde bulunarak davete icabet eden bütün katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmasının sonunda görev süresi içerisinde yapılan ve planlanan hizmetlere de kısaca değinen Başkan Asya, 19 yıl Diyanet bünyesinde çalıştığını anımsatarak, yaklaşık 4 yıldır yürüttüğü Muş Belediye Başkanlığı görevinde de hükümdarlık değil hizmetkarlık yaptıklarını sözlerine ekledi.

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