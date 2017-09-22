Başkan Asya’dan Taksit Uyarısı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 6736 ve 7020 sayılı kanun kapsamında vergi affından faydalanarak yapılandırma yapan vatandaşların taksitlerini ödemeleri...

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 6736 ve 7020 sayılı kanun kapsamında vergi affından faydalanarak yapılandırma yapan vatandaşların taksitlerini ödemeleri için uyarılarda bulundu.

Muş Belediyesi, vergi affından faydalanan vatandaşların ikinci ve dördüncü taksitlerinin son ödeme tarihinin 30 Eylül Cumartesi günü olduğunu duyurdu. 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun ile 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı kanun kapsamında su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, eğlence vergi borçlarının yeniden yapılandırıldığını belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, taksitlerin düzenli bir şekilde ödenmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Asya, 6736 sayılı kanundan faydalanan vatandaşların dördüncü taksitleri, 7020 sayılı kanundan faydalanan vatandaşların da ikinci taksitlerinin son ödeme tarihinin 30 Eylül 2017 olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağladığını vurgulayan Başkan Asya, bu tür fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İkinci ve dördüncü taksitlerin son ödeme tarihinin bu ayın sonu olduğunu anımsatan Başkan Asya, taksitlerini zamanında ödemeyen vatandaşların yapılandırmalarının bozulacağını vurguladı. Her türlü teknolojik imkânları vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Feyat Asya, ödeme için vatandaşların tahsilât bürolarına gitmek zorunda olmadıklarını, bilgisayar veya cep telefonlarından Muş Belediyesinin web sitesinde bulunan e-belediye modülünden gerekli işlemleri yapabileceklerini belirtti.

Muş'a hizmet edebilmek için mali konuda iyi olunması gerektiğini ifade eden Başkan Feyat Asya, "Bu şehrin eksikliklerini gidermek için haliyle bütçemizin iyi olması gerekiyor. Onun için su, emlak, Ç.T.V, ilan reklam, ölçü ayar, kira ve işgaliye gibi öz gelirlerimizden elde ettiğimiz bütçeyi ilimize tekrar hizmet olarak aktarmanın gayretindeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. İlimizde kalıcı ve faydalı hizmetler bırakmak adına çok ciddi projelere el atıyoruz. Bunları hayata geçirebilmek için gelirlerimizin karşılığını almamız gerekiyor. Dolayısıyla belediye hizmetlerinden faydalanıp da borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarını ödemelerini rica ediyorum. Aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı belirtmek isterim. Buna gerek kalmamasını umut eder, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz" dedi.