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Başkan Asya’dan Teşekkür Mesajı

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Başkan Asya’dan Teşekkür Mesajı
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıldönümü münasebetiyle iradesine bir kez daha sahip çıkan Muş halkına teşekkür...

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıldönümü münasebetiyle iradesine bir kez daha sahip çıkan Muş halkına teşekkür etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir hafta süren etkinlikler sona erdi. Şehitlik ziyareti, mevlit ve hatim programı ile başlayan, fotoğraf sergisi ve konferans ile devam eden etkinlikler, cumartesi ve pazar günkü milli irade nöbetlerinin ardından son buldu. Belediye Başkanı Feyat Asya, 15 Temmuz etkinliklerinin ardından bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajında, Muş halkına minnettar olduğunu dile getiren Başkan Asya, Muş'un hiçbir zaman onurlu duruşundan taviz vermediğini ifade etti. Geçen yıl "darbe" sözünü duyarak sokaklara çıkanların bu yıl da aynı heyecanla Belediye Meydanı'nda olduğunu belirten Başkan Asya, "15 Temmuz ihanet girişiminin birinci yıldönümünü idrak ettik. Hain girişimin ardından bir yıl geçti. Bu ülkeye ve bu millete yapılan ihanetin unutulmaması için halk olarak geçen yıl adeta ant içtik. 250 şehidimizin ve 2 bin 193 gazimizin olduğu, ülkemizin geleceğine kast edilen bir olayı unutmak, unutturmak mümkün değil. Her ne kadar bu sürecin ardından karanlık güçler yeni oyunlar içinde olsalar da bizler birlik ve beraberliğimizle onları bertaraf edeceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kamu kurumlarımızla işbirliği içinde olarak 15 Temmuz'a yakışır bir yıldönümü gerçekleştirdik. Muş halkının 15 Temmuz ruhunu yinelemesi bizleri ziyadesi ile onurlandırmıştır. Geçen yılki olay anında nasıl ki cadde ve sokaklar insan seline dönüştüyse bu yıl da aynı tablonun olması birlik ve beraberliğimizin sağlamlığının, ülkemize olan sadakatimizin bir göstergesidir. Muş, zor zamanlarda her zaman safını iyi belirlemiştir. Bundan dolayı çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek hülasa 7'den 70'e tüm hemşehrilerime duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Böylesine kadim bir halka hizmetkar olmak bizler için ancak şeref olur. Aynı şekilde kamu kurumlarımızın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcilerine, fedakârca çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür eder, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet dilerim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bu millete bir daha karanlık geceler göstermesin" dedi.

Başkan Asya’dan Teşekkür Mesajı

Başkan Asya’dan Teşekkür Mesajı

Başkan Asya’dan Teşekkür Mesajı

Başkan Asya’dan Teşekkür Mesajı

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