  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 18 °C

Başkan Atabay, Aydın Turizm Tanıtım Patformu Toplantısına Katıldı

» »
Başkan Atabay, Aydın Turizm Tanıtım Patformu Toplantısına Katıldı
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kuşadası Ticaret Odasında Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında gerçekleşen Aydın İli Turizm Tanıtım...

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kuşadası Ticaret Odasında Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başkanlığında gerçekleşen Aydın İli Turizm Tanıtım Patformu toplantısına katıldı.

İkincisi 28 Şubat Salı günü saat 16.00'da Didim D-Marin'de gerçekleşecek toplantının bu günkü bölümüne Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy,Didim Kaymakamı İskender Yönden, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kültür Turizm İl Müdür v. Nusrettin Debre, Aydın Müze Müdürü Yılmaz Akkan, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Tursab Kuşadası Byk Başkanı Gökhan Aydın,Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden,Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı ve Didim Turizm Altyapı Birliği Başkanı Sevinç Karataş katıldı.

Başkan Atabay, Aydın Turizm Tanıtım Patformu Toplantısına Katıldı

Başkan Atabay, Aydın Turizm Tanıtım Patformu Toplantısına Katıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrencilerin İhtiyaçlarını Polisler Karşıladı25 Şubat 2017 Cumartesi 18:23
  • Bilecikspor Rahat Kazandı25 Şubat 2017 Cumartesi 18:23
  • Müsiad Malatya Şubesinde Başkan Yeniden Hüseyin Kalan Oldu25 Şubat 2017 Cumartesi 18:23
  • Müdür Tünçmen Köy Okullarını Denetledi25 Şubat 2017 Cumartesi 18:18
  • Salihli Türk Ocakları Kongre Yaptı25 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • Salihli Belediyespor İstasyongücü’nü Farklı Geçti25 Şubat 2017 Cumartesi 17:53
  • Voleybol Turnuvasında Oyunculara Ve Seyircilere Kitap Dağıtıldı25 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
  • Başkan Yalçın’dan Beştepe Millet Camii’ne Ziyaret25 Şubat 2017 Cumartesi 17:33
  • Bakan Tüfenkci, Hemşehrileri İle Buluştu25 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
  • Maltepe Havagazı Fabrikası Yıkılıyor25 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti