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Başkan Atabay Belediyenin Çalışmalarını Anlattı

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Başkan Atabay Belediyenin Çalışmalarını Anlattı
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay haftalık basın toplantısında belediye çalışmalarını anlattı; soruları yanıtladı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay haftalık basın toplantısında belediye çalışmalarını anlattı; soruları yanıtladı. Akbük'te devam eden yürüyüş yolu çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Atabay, yürüyüş yolunun yanına bisiklet yolu da yapmayı düşündüklerini söyledi.

"HALKA 15 BİN ÜCRETSİZ ÇİÇEK"

İlçe genelindeki tüm parklardaki çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bulunduğu bölgelerde yeniden düzenlemeler yapılarak hem çiçeklendirme, hem de kumlama ve zemin düzeltmesi işlemi yaptıklarını söyleyen Başkan Atabay köklenmiş hale getirilen Begonvil ve Zakkumlardan oluşan 15 bin adet çiçeği ücretsiz olarak halka dağıtacaklarını söyledi.

Didim Belediyesinde halen yürütülmekte olan bir FETÖ soruşturması var mı? sorusuna cevap veren Atabay zaman zaman şikayet edildikleri için savcılıklar tarafından belgelerin istendiğini belirterek, "Bizden istenilen belgeleri yetkili makamlara ulaştırıyoruz. Yeni şikayet var mı bilmem ama eskilerine soruşturmaya gerek yoktur denildiğini biliyorum" dedi. Atabay ayrıca belediyedeki Sayıştay Denetçilerinin rutin yıllık denetimi yaptıklarını söyledi.

"TURİZM 2017 DE İYİ DEĞİL"

Ülke turizmi ile Didim turizmine yönelik soruya da yanıt veren Başkan Atabay, "Turizm gidişatı iyi değil; Dünyada 4. sıradayken 16. sıraya düşmüşüz. Türkiye'ye gelmek istememelerinin sebebinin korkudan çok tepkiye dönüştü. Dolayısıyla farklı yöntemlerle Didim Turizmini geliştirmeye çalışıyoruz. En son Hannover Fuarındaki girişimlerinde fahri hemşerimiz Hüseyin Baraner'in gayretleriyle iyi geçti. Didim gecesi düzenlendi. Ayrıca geçen yıl Berlin fuarında iletişime geçtiğimiz Münih Belediye başkanı ile görüştük. Şayet organize edilebilirse Münih Belediye Çalışanlarını kapsayan bir kampanya yapmayı planlıyoruz" dedi.

Karamsar bir tablo çizmek istemediğini ve İç turizm ile bu yıl daha etkin olunabileceğinin belirten Başkan Atabay, "Festivallerle Didim'in adını duyurup sürdürmek istiyoruz. Turizm duygusal bir sektör, alışkanlık yapan bir sektördür. İki yıl üst üste gittiğiniz yere daha çok gitmek istersiniz" dedi.

"FESTİVALLER ŞEHRİ DİDİM"

Tohum takas şenliği, Kutsal Yol Yürüyüşü, Barış Şenlikleri, Yazarlar Festivali, Triatlon yarışları ve Kültür Bakanlığı sponsorluğunda yapılan Thales Felsefe buluşması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Atabay Özellikle Thales Buluşmasının farklı ülkelerde paket tur içinde satışa sunulma çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Başkan Atabay Belediyenin Çalışmalarını Anlattı

Başkan Atabay Belediyenin Çalışmalarını Anlattı

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