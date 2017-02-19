Başkan Ataç 600 Gençle Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediyesi 9. Geleneksel Gençlik Buluşması, üniversiteli gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi 9. Geleneksel Gençlik Buluşması, üniversiteli gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın gençlerle bir araya geldiği buluşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen ve Eskibağlar Mahalle Muhtarı Şenol İtgin katıldı. Ayrıca Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ve Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Eskişehir şubesinden üyeler de, düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılanlar arasında yer aldılar. Tepebaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezlerinde kurslara katılan, atölye çalışmalarında yer alan ve merkezlerin sosyal sorumluluk projelerinde etkin roller üstlenen 600 genç Başkan Ataç ile uzun süre sohbet etti.

"Bizim amacımız üniversiteli arkadaşlarımıza katkı sağlamak"

Buluşmada bir konuşma yapan Başkan Ataç, sözlerine, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinin bazı çalışmalarından bahsederek başladı. Ataç, "Tepebaşı'nda siz gençlerin yönettiği 2 adet gençlik merkezimiz var. Burada üniversiteli arkadaşlarımız için çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin derslerine geç kalmamak için kahvaltısını yapamayan arkadaşlarımıza çorba dağıtıyoruz. Sabah okula giderken çorbanızı içmeyi unutmayın. Hayatınız boyunca da kahvaltınızı hiç aksatmayın arkadaşlar. Çamaşırlarınızı gençlik merkezlerindeki çamaşır makinalarında yıkayabilirsiniz. Sadece arayıp randevu almanız yeterli. Düzenlediğimiz kursların önemini ise sabahın 6'sında sıraya girerek gösteriyorsunuz. Sınav dönemlerinde gençlik merkezlerimiz 24 saat açık. Bizim amacımız üniversiteli arkadaşlarımıza katkı sağlamak" şeklinde konuştu.

"Kavga etmeye gerek yok."

Başkan Ataç, gençlere hitap ederken referanduma da değindi. Ataç, "Nezaket çerçevesinde tartışabiliriz. Evet'i Hayır'ı tartışırız. Ancak kesinlikle kavga etmeye hiç gerek yok. Birbirimizi ikna ederiz, edemeyiz o ayrı. Fakat karşılıklı saygı ve sevgi içinde bunları konuşmalıyız. Bu ülke hiçbir zaman olasılıklar üzerine yönetilmedi. Neye, ne için karar verdiğimizi iyi bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu bir parti görevi değil, vatandaşlık görevidir"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın ardından konuşmasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise, Başkan Ataç'a gençlere yönelik çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, referanduma değindi. Çakırözer, referandumda nelerin değişeceğinden bahsederek, "16 Nisan'da hangi görüşte olursanız olun, oyunuzu hangi tarafa atacak olursanız olun, mutlaka kaydınızı yaptırın. Bu bir parti görevi değil, vatandaşlık görevidir. Bu mesele, ülkenin geleceğine ilişkin görüşünüzü ortaya koyma meselesidir" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kahvaltı sonrasında da gençlerle sohbete devam etti. Ataç, "Gençlerimizin, cumhuriyeti koruma, geliştirme ve onu yükseltme görevini eksiksiz yerine getireceğine olan güvenimiz tamdır" diye belirtti.