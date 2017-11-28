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Başkan Ataç, Belde Evi Eğitmenleriyle Bir Araya Geldi

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Başkan Ataç, Belde Evi Eğitmenleriyle Bir Araya Geldi
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde Belde Evi eğitmenleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde Belde Evi eğitmenleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nda yer alan Kocatepe Kahve Evi'nde Belde Evlerinde görev alan eğitmenlerle buluşan Ataç, eğitmenlerle uzun bir süre sohbet etti. Eğitmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Ataç, "Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Öğretmenler benim için çok kutsaldır. Hala öğretmenlerimi unutmadım. Çünkü bugünlere geldiysem eğer, onlar sayesinde. Bugün Belde Evlerinde eğitmen olarak görev yapıyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir görev. Türkiye'de kadın olmanın zor olduğu bir dönemde, kadını el üstünde tutuyorsunuz. Türkiye'de böyle bir model hiçbir yerde yok. Belde Evleri, hepimizin eseri. Eskiden vatandaşlar yol isterdi, su isterdi. Şimdi ise Belde Evi istiyorlar. Belde Evi'ne gelen kadın üretken oluyor. Belde Evi modeli oturdu ve bir model oldu. Belde Evi sorumlularımız ev ziyaretleri yapıyorlar. Arkadaşlarımız sorumlu oldukları mahallelerde Belde Evi'ni tanıtıyorlar. 2001 yılında ilk Belde Evi'ni açarken amacımız kadınlarımızı daha üretken hale getirmekti. Sosyal hayatlarına katkıda bulunabilmekti. Çünkü kadın mutlu olursa, çocuğunun ve kocasının da yüzü güler. Belde Evlerinde üretilen şeyleri geliştirmek gerek. Belki Güzel Sanatlar Fakültesi'nden destek almak lazım. Üniversite ile iyi ilişkilerimiz var. Yurt dışına çıktığımızda çok basit fakat çok güzel modelleri not etmek gerek. Örneğin kültür turlarımız ile 80 bin kadınımız gezilere katıldı. Çanakkale'de Tepebaşı'ndan geliyorum dediğinizde yüzde 15 indirim yapıyorlar" dedi.

Belde Evi eğitmenlerinden Nezire Canyurt ise, üretmeye devam ettiklerini anlattı. Canyurt, "Yaşım 75. Ben Belde Evlerinin kıymetini çok iyi biliyorum. 16 senedir geliyorum. Farklı arkadaşlar tanıdım. Onların derdi benim, benim dertlerim onların oldu. Hem üretiyorum, hem çevremizi genişletiyoruz. Çok gururlandım. Başkanımızdan çalışmak için yer istediğimizde bize "Sizler bir çiçeksiniz" dedi. Bunu hiç unutamam" diyerek Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Buluşmada konuşan bir diğer Belde Evi eğitmeni Zişan Kızılcıklı da "Amacım, belediyenin verdiği mekanın hakkını verir şeklinde kullanmak, bir çalışma müfredatı hazırlamak, eğitimleri vermek, eğitim verebilecek kursiyerler yetiştirmekti. Bu amaçlarıma sizler sayesinde ulaştım. Bu ışığı siz tuttunuz, ben de yürüyorum" şeklinde konuştu.

Belde Evlerinde eğitim veren eğitmenlerden Filiz Avşar, Başkan Ataç'a teşekkür ederek, "Kursiyerlerimle çalışmaktan çok mutluyum. Kursiyerlerimden biri "8 tane ilaç kullanıyordum, Belde Evi'ne gelmeye başladıktan sonra kendimi çok hissediyorum" dediğinde çok mutlu oldum. Burada kalabildiğim sürece kursiyerlerimle olacağım" şeklinde konuştu.

Buluşmada son olarak söz alan eğitmen Sevinç Kasapoğlu ise, "Ben arkadaşlarıma, kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman, iğne ipliğinizi alın Belde Evi'ne gelin" diyorum" şeklinde konuşarak Belde Evlerinin önemini vurguladı.

Buluşmanın ardından katılan tüm eğitmenlere karanfil dağıtıldı. Daha sonra Başkan Ataç ve eğitmenler, hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirdiler.

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