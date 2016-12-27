Başkan Ataç, Denizbank’ı Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Denizbank Eskişehir Bağlar Şubesi'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Denizbank Eskişehir Bağlar Şubesi'ni ziyaret etti.

Banka çalışanlarını tek tek ziyaret ederek sohbet eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Şube Müdürü Ahmet Yıldırım'a bilgi verdi. Başkan Ataç kendilerini kabul ettikleri için Yıldırım'a teşekkür etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Yıldırım, "Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın bizleri ziyaret etmesinden son derece memnun olduk. Başkanımız güzel projelere imza atmakta bu da Eskişehirli olarak bizleri memnun ediyor. Kendisine çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.