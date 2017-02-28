Başkan Ataç, Disk İle Sözleşmeyi İmzaladı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 360 taşeron işçisini kapsayan toplu sözleşmeye imza attılar.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 360 taşeron işçisini kapsayan toplu sözleşmeye imza attılar.

Başkan Ataç'ı ziyaret eden Devrimci İşçi Sendikası Genel Başkanı Kani Beko, Genel İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Selahattin Atak, DİSK temsilcileri ve üyesi işçiler, bir süre sendikal haklar ve Türkiye gündeminde olan referandum hakkında fikir alışverişinde bulundular. İşçi tarafının DİSK-Genel İş Sendikası olduğu sözleşmede, işveren Fatih İnşaat A.Ş, üst işveren ise Tepebaşı Belediyesi olarak yer aldı. Başkan Ataç ve DİSK Genel Başkanı Beko tarafından imzalanan sözleşme, Eskişehir belediyeleri arasında, taşeron şirketler içinde imza tarihi ve şirketle yapılan ilk sözleşme olma özelliğini taşıyor. Sözleşmeye göre; kıdem tazminatları 30 günden 40 güne çıkarılacak, işçilerin yasal izinleri haricindeki izinleri 1 gün daha arttırılacak, askere gitmek üzere işten ayrılan işçilere 15 günlük maaş ödenecek, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren işçi ücretlerine yüzde 2,5 artış yapılacak ve geriye dönük farklar ödenecek, pek çok sosyal hakta iyileştirmeler yapılacak, disiplin kurulu oluşturulacak, izin kurulu oluşturulacak.

"Bundan 360 taşeron işçimiz yararlanacak"

İmzalar öncesinde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sözleşmenin Eskişehir'de bir ilk olacağından bahsetti. Belediyede bin 536 taşeron işçinin çalıştığını da aktaran Başkan Ataç, "Yapılan bu sözleşme yine Eskişehir'de bir ilk olacak. Eskişehir'e ve civarındaki illere örnek olsun. Bu, Tepebaşı Belediyemiz, DİSK-Genel İş ve Fatih İnşaat arasında imzalanacak olan üçlü bir sözleşmedir. Bundan 360 taşeron işçimiz yararlanacak. Tabi bu yeni bir sözleşme. Eskişehir'de bir temel atıldı, üzerine kolonları çıkmak, duvarları örmek daha kolay. 2016 itibariyle bin 536 taşeron işçimiz var. Bu da belediyenin ne kadar büyüdüğünü ve istihdamı arttırdığının açıkça göstermektedir. Tepebaşı Belediyesi her zaman emeğin yanında olmuştur. Çalışanlarımız ile beraber yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Maalesef 1 milyona yakın bir kesimi sendikadan faydalanıyorlar"

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise konuşmasına, emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Eskişehir'in farklı bir il olduğuna dikkat çeken Başkan Beko, "Emeği geçen herkese işçi kardeşlerimizin sosyal ve ekonomik haklarına katkı koydukları için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 15 milyona yakın işçi var ve maalesef 1 milyona yakın bir kesimi sendikadan faydalanıyorlar. Burası çok farklı bir kent. Demokrasiye, insan haklarına, kardeşliğe, adalete çok önem veren bir kent. Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ın ve çalışma arkadaşlarının, DİSK'e sahip çıkması çok önemli. Çalışanların tüm haklarını koruma ve kolama mücadelesine bedeli ne olursa olsun devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde daha iyi koşullarda sözleşme yapma adına, daha güzel günlerde görüşmek üzere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 360 temizlik işçisini kapsayan sözleşmeyi imzaladılar. Ayrıca, son çıkan taşeron yasasının ardından, kamu işveren sendikalarıyla; Yüksek Hakem Kurulu aracılığı ile Tepebaşı Belediyesi güvenlik personelinin DİSK'e bağla Güvenlik Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. Bu sözleşme de Eskişehir'de ilk olma özelliği taşıyor. Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Su Sporları Merkezi'nde görevli taşeron işçilerin de sözleşme süreci devam ediyor. Yüksek Hakem Kurulunda olan süreç, en kısa sürede sonuçlanacak.