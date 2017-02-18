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Başkan Ataç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

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Başkan Ataç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç'a Başkan Yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, Fikriye Güven Zaptiye, Fen İşleri Müdürü Ertuğrul Özen ve mahalle muhtarı Ayşe Çıraklı da eşlik etti. Mahalle sakinleri ile uzun süre sohbet eden Ataç, belediyenin çeşitli çalışmalarını aktararak vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

"Fevzi Çakmak Mahallesi'ni çok önemsiyoruz"

Başkan Ataç, Fevzi Çakmak Mahallesi'nin kendisi için ayrı bir yerde olduğunu kaydederek mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bölgelerinde her mahalleye eşit hizmet verdiklerini belirten Ataç, "Tepebaşı Bölgesinde 91 mahallemiz var her mahalleye eşit hizmet veriyoruz. Fevzi Çakmak Mahallesi'ni çok önemsiyoruz, bizim gönlümüz burada. Mahallemizde 360 sokağımız varsa neredeyse tamamı bizim dönemimizde yapılmış veya çağdaş imkanlara kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

"Belde evine gelen yurttaşlarımız sosyalleşiyor"

İlk belde evinin de Fevzi Çakmak'ta açıldığının altını çizen Ataç, "İlk belde evini Fevzi Çakmak Mahallesi'nde açtık. Belde evini açarken bazı vatandaşlarımızın ihtiyacı üzerine içine bir de aşevi açtık. Aşevine gelen vatandaşlar, belde evine girip neler oluyor burada diye merak ettiler. Belde evine giren de çıkmadı. Amaç da buydu zaten. O zaman bilgisayar yok denecek kadar azdı. Bilgisayar kursu açtık. El sanatları kursu açtık. Belde evine gelen yurttaşlarımız sosyalleşiyor bir yandan da aile bütçesine katkı sağlayacak çeşitli meslekler öğreniyorlar, sertifika alıyorlar" şeklinde konuştu.

Başkan Ataç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Başkan Ataç, Fevzi Çakmak Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi

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