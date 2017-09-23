Başkan Ataç Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gaziler ve şehit aileleri ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gaziler ve şehit aileleri ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Gaziler Günü dolayısıyla Altınsaray Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri Hasan Hüseyin Bolat ile Zeynep Çetin, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı. Başkan Ataç programa katılan tüm gaziler ve şehit yakınları ile tek tek selamlaşarak sohbet etti.

Programda bir konuşma yapan Hacı Şahin, "Sevgili Başkanımız Ahmet Ataç'a bu özel etkinlikte bizleri buluşturduğu için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman olduğu gibi, Gaziler Günü'nde de bizleri unutmadınız ve bu güzel insanları bu vesile ile mutlu ettiniz. Ben üyelerim adına tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sizlerle her zaman birlikte olacağız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise gaziler ve şehit yakınları ile her zaman bir arada olacağına dikkat çekerek, "Çok değerli dostlarım, sizler sadece 1 gün değil 365 gün aklımızda ve gönlümüzdesiniz. Sevgili Hacı Şahin Başkanımızın da söylediği gibi yemek bahane, önemli olan sizlerle birlikte olmaktır. Sizler, bu vatan için yakınlarınızı feda ettiniz. Allah'tan sizlere sabır diliyorum. Şehitlik mertebesi çok önemli tabi ama bu acıya dayanmak da çok kolay değil. Diliyorum önümüzdeki yıllarda bu birlikteliğimiz devam etsin. Siz gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla her zaman birlikte olacağız. Sizler bu ülke için çok önemlisiniz. Sizlerin yükünü paylaşmak bizler için çok önemli, hepinize sağlık dolu günler diliyorum" sözlerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından Başkan Ataç; Dernek Başkanı Hacı Şahin, dernek adına Ekrem Dumlu, şehit yakınları Sevahat Tekalmaz ve Havva Uzer'e çiçek takdim etti. Etkinlik sevilen ses sanatçısı Saim Özkara'nın şarkıları ile sona erdi.