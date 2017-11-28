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Başkan Ataç Ziyaretlerini Sürdürüyor

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Başkan Ataç Ziyaretlerini Sürdürüyor
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bebek ziyaretlerinin yanı sıra taziye ziyaretlerinde de bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bebek ziyaretlerinin yanı sıra taziye ziyaretlerinde de bulundu.

Başkan Ataç ziyaretlerine, Eskibağlar mahallesinde başladı. Ataç, Bakan ailesini ziyaret ederek, hayatını kaybeden Eyüp Bakan için taziye dileklerini iletti. Daha sonra da geçtiğimiz günlerde kayınvalidesini kaybeden Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er'i ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Başkan Ataç, Hoşnudiye Mahallesi'nde Selma-Ömer Aypiri ailelerini ziyaret ederek, Berrin İpek bebeğin mutluluğuna ortak oldu. Burada aileyle uzun süre sohbet eden Ataç, Berrin İpek'e ömür boyu mutluluklar diledi. Ataç, 2 farklı duyguyu bir arada yaşayan Satıcıoğlu ailesini ziyaret etti. Bu ziyaretinde Nalan Satıcıoğlu ve İnanç Satıcıoğlu çiftinin yeni doğan bebekleri için hayırlı olsun dileklerini iletirken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden MÜSİAD eski Başkanı Vahap Satıcıoğlu için de başsağlığı dileklerinde bulundu. Başkan Ataç, Satıcıoğlu ailesine olan ziyaretinde aynı evde kendisini karşılayan Hilal Ersöz ve Alp Ersöz ailesi ile de sohbet etti. Ailenin yeni üyesi Nehir bebeği seven Ataç, Ersöz çiftine çocukları ile bir ömür boyu mutluluklar diledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Batıkent'teki bu ziyaretinin ardından Mamure mahallesinde ikamet eden Ayorak ailesini ziyaret etti. Başkan Ataç, burada 88 yaşındaki Mukaddes Ayorak ile uzun süre sohbet etti.

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