Başkan Ataç’a Emekçilerden Destek

Tepebaşı Belediyesi'nde görevli DİSK'e bağlı taşeron işçiler, belediye binası önünde basın açıklaması yaparak Başkan Ahmet Ataç'a destek oldular.

Tepebaşı Belediyesi'nde görevli DİSK'e bağlı taşeron işçiler, belediye binası önünde basın açıklaması yaparak Başkan Ahmet Ataç'a destek oldular.

Geçtiğimiz günlerde Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Güney Demirdaş'ın, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko arasında imzaladığı toplu sözleşmenin ardından, Başkan Ataç'ı hedef alarak yaptığı, "Şahsi hedeflerini işçiler üzerinden yürüten ve pek çok işçiyi düne kadar sendika hakkından mahrum bırakan Ataç, siyasi şov yaptı. Tepebaşı Belediyesi'nin tüm işçilerinin sendikalı olduğunu belirtirken maalesef şahsi hedefleri doğrultusunda şov yapmanın ötesine geçemedi" açıklamasına, Tepebaşı Belediyesi'nde çalışan DİSK Nakliyat-İş Sendikası üyesi işçilerden büyük tepki geldi.

"Başkanımız insan haklarına saygılı, çalışanlarını seven bir başkandır"

Belediye önünde toplanan yaklaşık 300 Nakliyat-İş üyesi Tepebaşı Belediyesi çalışanı Başkan Ataç'a destek oldular. Güney Damirdaş'ın söz konusu açıklamasının gerçek dışı olduğunu belirterek, sendika üyesi kadınlar adına konuşmasını gerçekleştiren DİSK Nakliyat-İş temsilcisi Berrin Aksu, "Güney Demirdaş'ın Başkanımız Ahmet Ataç'a ve dolayısı ile biz çalışanlara yönelik yaptığı açıklamaların yanlış olduğunu en iyi bilenlerdenim. Başkanımız insan haklarına saygılı, çalışanlarını seven bir başkandır. Hiçbir zaman bizleri kadrolu işçilerden ayırmamıştır. Burada görev yapmaktan gurur duyuyorum. Sayın Başkanımız Ahmet Ataç, bizlerin sendikalı olmamız doğrultusunda yıllardır telkinlerde bulundu. Ancak, bu konuda bize hiçbir sendikayı işaret etmemiştir. Biz çalışanlar da öncelikle Belediye İş'e üye olduk ve yaklaşık 1 yıl bekledik. Fakat sendika yetkilerinden hiçbir yanıt alamadık. Bunun üzerine iş kolumuza uygun olan Nakliyat-İş'e geçtik. Sonrasında Nakliyat-İş yetki belgesini aldı ve yasal süreci başlattı. Önümüzde ise sözleşmenin imzalanması için çok kısa bir süre kaldı. Bizler aklı başında, kendi iradesi olan insanlarız. Eğer, başkanımızın yönlendirmesiyle DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üye olsaydık, sayısı 500'ü geçen işçi kardeşlerimizin tümü aramızda olurdu. Keşke Belediye-İş yetkileri, bu açıklamaları yapmadan bizlerle konuşsalardı. Biz sendikamızla, Başkanımız Ahmet Ataç ile varız" açıklamalarında bulundu.

"Yaşasın onurlu mücadelemiz"

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanları adına konuşma yapan Bekir Yıldız, "Biz, özgür irademizle bu harekette bulunduk. Mutlu ve huzurluyuz, Yaşasın onurlu mücadelemiz" ifadelerini kullanırken, Nakliyat-İş Eskişehir Yönetim Kurulu üyesi ve belediye çalışanı Levent Dülger ise yaptığı açıklamada, belediye çalışanları olarak resmiyette hali hazırda Belediye-İş Sendikası'na üye olunamadığını belirtti. Dülger, "Bizi sendikal anlamda Ahmet Ataç'ın ne bir engellemesi oldu ne de bir yönlendirmesi oldu" cümlelerini aktardı.

"Belediyemizde, herhangi bir sendikaya üye olan bir çalışan, ne işten atılmış, ne de bir baskı görmüştür"

Temizlik işçileri adına konuşan Fethi Pınar, "Tepebaşı Belediyesi'nde çalışan işçiler olarak, Eskişehir kamuoyunun yanıltılmak istendiğini üzülerek görüyoruz. Belediyemizde, herhangi bir sendikaya üye olan bir çalışan, ne işten atılmış, ne de bir baskı görmüştür. Belediye-İş Sendikası bundan 2,5 yıl önce bir kısım işçiyi kendilerine üye yaptı ve 10 ay boyunca ne aradılar ne de sordular. Biz de Belediye İş'in sarı sendika olduğuna karar verdik. Ne belediye başkanımızdan ne de amirlerimizden baskı görmedik. Bir takım ayak oyunlarıyla, başarısızlıklarını farklı amaçlara yönlendirilmeleri, değerli Başkanımız Ahmet Ataç'ın suçlanması ve sendikamıza çamur atılması, bizleri derinden üzmüştür. Bu sarı sendikaları, Eskişehir halkına ve işçilerine havale ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından işçiler "Demokrat Başkan, Ahmet Başkan, yılgınlık yok direniş var" sloganları ile Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a destek verildi.