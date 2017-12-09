Başkan Ataç’ın İnsan Hakları Günü Mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajına, "İnsan haklarının kaynağı ve amacı insandır" diyerek başlayan Ataç, "Özne de nesne de insandır. Yaşam hakkından barınma hakkına ve söz söyleme hakkından bireyin devlet karşısında korunmasına kadar çok geniş bir nefes alanını içinde barındırır. İnsan hakları, bütün hukuk normlarının üstünde, daha yukarıda ve kıymetli bir yerde durur. Günümüzde ekolojik haklardan barış içinde yaşama hakkına ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte ifade özgürlüğünün internet üzerinden kullanımına kadar pek çok hak, insan hakları içinde sayılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ve dünyada başta yaşama hakkı olmak üzere pek çok hak ihlali yaşanmakta, insanlar toplu olarak katledilmekte, cinayetlere kurban gitmekte, akla hayale gelmeyecek yöntemlerle yaşama hakları ellerinden alınmaktadır. Öte yandan düşünce ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların giderek bir iktidar yaptırımı haline geldiğini, gazetecilerin cezaevlerine atıldığı bir dönemi yaşamaktayız.

Geleceğin mutlu Türkiye'sini ve dünyasını kurmak, bu temel insan hak ve hürriyetlerine sahip çıkmak, bu uğurda birlikte mücadele etmekten geçmektedir" diye belirtti.