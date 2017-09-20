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Başkan Ataç’tan Rumelili İş Adamlarına Ziyaret

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Başkan Ataç’tan Rumelili İş Adamlarına Ziyaret
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERİAD) konuğu oldu.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ERİAD) konuğu oldu.

ERİAD'ı ziyaret eden Başkan Ataç, kuruluşundan kısa zaman sonra kentin önemli dinamiklerinden biri haline gelen ERİAD'ı kutlayarak, sanayi ve iş dünyası ile olan işbirliğine yeni bir soluk geldiğini ve bu iş birliğinin de kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

ERİAD Başkanı İbrahim Durgut da Tepebaşı Belediyesi'nin kuruluşlarından bugüne kendilerine büyük destek verdiğini belirterek Başkan Ataç'a teşekkür etti. Başkan Ataç'ın kent adına gerçekleştirdiği projelerin ayrıntılarını paylaştığı ziyarette, Rumeli geleneklerine uygun olarak kırma ve dızmana ikram edildi.

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