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Başkan Atilla, Eyüpoğlu Ailesine Kirve Oldu

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Başkan Atilla, Eyüpoğlu Ailesine Kirve Oldu
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Şanlıurfa eski Milletvekili Seydi Eyüpoğlu'nun torunlarının kirvesi oldu.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Şanlıurfa eski Milletvekili Seydi Eyüpoğlu'nun torunlarının kirvesi oldu.

Nevali hotelde 25.dönem Şanlıurfa Ak parti milletvekili Seydi Eyyüpoğlu'nun torunları iş adamı Halil Eyyüpoğlu'nun çocukları Ömer Faruk ve Muhammed Özkan Eyyüpoğlu erkekliğe ilk adımını attı. Özel bir otelde düzenlenen sünnet törenine iş, siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. İş adamı Halil Eyyüpoğlu'nun kirveliğini ise Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla üstlendi. Menderes Atilla, kendisi için mutlu bir gün olduğunu belirterek, "Şanlıurfa'nın temel taşı olan Eyüpoğlu ailesinin, Seydi amcanın torunlarının kirvesi oldum. Çok mutluyum. Ailemle, akrabalarımla buradayız. Çok güzel bir gece oldu. Eyüpoğlu ailesine bu şerefi bana verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Seydi Eyüpoğlu ise kirveliğin yakın akraba gibi sayıldığını belirterek, "Bizim urfada kirvelik çok önemlidir. En yakın akraba gibidir. Menderesi seviyoruz. Memlekete faydalı olan bir insandır. Benim oğlan sanki içimi okumuş gibi kirvem menderes olsa ne dersin? Dedim oğlu çok isabetli bir karar vermişsin. Allah hayırlı kılsın" diye konuştu.

Sünnet düğününde 25. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Seydi Eyyüpoğlu'nun halay çekmesiyle davetli misafirler dolar atmak için birbirleriyle yarıştı.

Sünnet törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Tamah Aşireti Reisi Arsan Arslan, çok sayıda siyasetçi ve iş dünyasından isimler katıldı.

Başkan Atilla, Eyüpoğlu Ailesine Kirve Oldu

Başkan Atilla, Eyüpoğlu Ailesine Kirve Oldu

Başkan Atilla, Eyüpoğlu Ailesine Kirve Oldu

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