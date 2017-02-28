Başkan Atilla, Gabb Personeliyle Bir Araya Geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) personeliyle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) personeliyle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir ve GABB Başkanı Cumali Atilla, GABB personeliyle bir araya geldi. GABB hizmet binası önünde Atilla'yı, GABB Genel Sekreteri Mustafa Necati Yıldız karşıladı. Yıldız ile bir süre görüşen Başkan Atilla, GABB'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmenin ardından Atilla, birimleri gezerek, personeller ile sohbet etti, taleplerini dinledi. Hep birlikte bölge insanı ve bölge belediyeleri için çalışacaklarını belirten Atilla, halkın talepleri doğrultusunda hizmetlerini yürüteceklerini söyledi.