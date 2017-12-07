  • BIST 106.004
  • Altın 155,929
  • Dolar 3,8605
  • Euro 4,5474
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Başkan Atilla: “Halkımıza Faydalı Hizmetler Sunmak İçin Varız”

» »
Başkan Atilla: “Halkımıza Faydalı Hizmetler Sunmak İçin Varız”
Diyarbakır merkez ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenleyen Başkan Atilla, "Halkımıza faydalı hizmetler sunmak için...

Diyarbakır merkez ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenleyen Başkan Atilla, "Halkımıza faydalı hizmetler sunmak için varız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, muhtarlarla istişare toplantılarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda merkez ilçelerde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Atilla, görüş ve önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentte tamamlanan ve devam eden çalışmalarını anlatan Başkan Atilla, şunları söyledi:

"Halkımıza nasıl faydalı olabiliriz diye ekibimizle çalışmalar yürütüyoruz. Kentimizi daha iyi konuma getirmek için halkımızla beraber hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin değerli görüşlerini alarak Belediyemizde projeler yapıyoruz. Halkımıza faydalı hizmetler sunmak için varız. İstişare toplantılarıyla şehrimizdeki sorunlara muhtarlarımızla ortaklaşa çözüm üretiyoruz. Diyarbakır'a faydalı olacak görüşlere ve önerilere açığız. Hemşehrilerimizin gündelik hayatı kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Toplumda herkesin görüşüne önem veriyoruz. Çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz."

Toplantıda muhtarlara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili memnuniyet anketi yapıldı. Başkan Atilla kentte görev yapan muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemeye devam edecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iğdır’da Kudüs Protestosu07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Trabzon’da Stk’lardan ’Kudüs’ Protestosu07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Erzincan Memur- Sen İl Temsilciliği’nden Kudüs Açıklaması07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kuvayi Milliyeciler Görev Bölümü Yaptı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Küçük Mustafa Mahallesi’nde Otopark Ve Yaya Yolu Çalışması Tamamlandı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki Tatbikat Gerçeğini Aratmadı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Gürsoy Grup’a ’Çevreci Tesis’ Ödülü07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kilis’te Mehteranlı Kurtuluş Kutlaması07 Aralık 2017 Perşembe 13:24
  • Başkan Atilla: “Halkımıza Faydalı Hizmetler Sunmak İçin Varız”07 Aralık 2017 Perşembe 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti