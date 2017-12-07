Başkan Atilla: “Halkımıza Faydalı Hizmetler Sunmak İçin Varız”

Diyarbakır merkez ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenleyen Başkan Atilla, "Halkımıza faydalı hizmetler sunmak için...

Diyarbakır merkez ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenleyen Başkan Atilla, "Halkımıza faydalı hizmetler sunmak için varız" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, muhtarlarla istişare toplantılarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda merkez ilçelerde görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Atilla, görüş ve önerilerini dinledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentte tamamlanan ve devam eden çalışmalarını anlatan Başkan Atilla, şunları söyledi:

"Halkımıza nasıl faydalı olabiliriz diye ekibimizle çalışmalar yürütüyoruz. Kentimizi daha iyi konuma getirmek için halkımızla beraber hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin değerli görüşlerini alarak Belediyemizde projeler yapıyoruz. Halkımıza faydalı hizmetler sunmak için varız. İstişare toplantılarıyla şehrimizdeki sorunlara muhtarlarımızla ortaklaşa çözüm üretiyoruz. Diyarbakır'a faydalı olacak görüşlere ve önerilere açığız. Hemşehrilerimizin gündelik hayatı kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Toplumda herkesin görüşüne önem veriyoruz. Çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz."

Toplantıda muhtarlara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili memnuniyet anketi yapıldı. Başkan Atilla kentte görev yapan muhtarlarla istişare toplantıları düzenlemeye devam edecek.