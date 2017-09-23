Başkan Atilla Halkla İstişarelerini Sürdürüyor

Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları denetleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali...

Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları denetleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar Dörtyol ve Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek istişarede bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi. Trafik akışını rahatlatmak amacıyla Kayapınar Diclekent Bulvarı ile Elazığ Caddesi'ni birbirine bağlayacak Ahmed Arif Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarını denetleyen Başkan Atilla, birim amirlerinden bilgi aldı, işçilerle bir süre sohbet edip çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Huzurevleri Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Atilla, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Atilla, daha sonra asfalt çalışmalarının devam ettiği Sipan Caddesi'nde incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Ardından Aram Tigran Bulvarı'na geçen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Bağlar ilçesinde ise Dörtyol ve Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Atilla, önerileri dinledi, halkın büyükşehir belediyesinden beklentilerini sordu. Yeniköy Mahallesi'nde bir kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Atilla'ya vatandaşlar yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti.