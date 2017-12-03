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Başkan Atilla’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

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Başkan Atilla’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Atilla mesajında engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Engellilik, sadece engellileri ve onların ailelerini ilgilendiren bir sağlık problemi olmadığına dikkat çeken Başkan Atilla, "Engellilik, toplumsal yönüyle tüm insanlığı ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Yapmamız gereken dünyayı engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmektir" ifadelerini kullandı. Engellilerin büyük başarılara imza attıklarını hatırlatan Atilla'nın mesajında, "Bunun en güzel örneği belediyemiz bedensel engelliler basketbol takımımızdır. Oyuncularımız engelli olmalarına rağmen kıza bir zamanda 1. lige kadar çıkmışlardır. Ayrıca nisan ayında da Avrupa'ya gidecekler ve inanıyorum ki göğsümüzü kabartarak geri döneceklerdir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özelinde bedensel engelliler basketbol takımımızı ve tüm engelli vatandaşlarımızın engelliler gününü kutluyorum" denildi.

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