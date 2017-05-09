Başkan Atilla’dan Berat Kandili Kutlaması

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Berat Kandilini kutladı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Berat Kandilini kutladı.

Başkan Menderes Atilla, kandiller, kulun yalvarış ve yakarışlarını Mevla'ya sunduğu bir gün olduğunu belirterek, "Kandiller, yaradanın af, merhamet ve iyiliğinden bol bol yararlanacağımız umut, huzur ve müjde gecesidir" dedi.Berat Kandilinin kardeşliğin, dostluğun, sevginin, barışın berata esas bir gece olduğunu vurgulayan Başkan Atilla, "11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah'a sığınarak günahlarından arındıkları, ilahi lütuf ve bereketlere eriştikleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Hayatı daha yaşanabilir kılmak ve birbirimizin yükünü azaltmak için ailevi ve sosyal ilişkilerimizde sevgi, yardımlaşma, merhamet ve hoşgörüyü öne çıkaralım. Böyle feyizli ve bereketli gecelerde anne ve babamızın hayır dualarını alalım ve çevremizle insanî ilişkilerimizi daha da güçlendirelim. Bu vesile ile tüm Ceylanpınar halkının ve bütün İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını, özellikle komşumuz Suriye, Irak olmak üzere Mısır ve Filistin'de akan kanın durmasını diliyor Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.