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Başkan Avcı, Kaymakam Kaya’yı Ziyaret Etti

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Başkan Avcı, Kaymakam Kaya’yı Ziyaret Etti
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, geçtiğimiz günlerde kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen, Altıeylül İlçe Kaymakamı Dr. Oktay Kaya'yı makamında...

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, geçtiğimiz günlerde kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen, Altıeylül İlçe Kaymakamı Dr. Oktay Kaya'yı makamında iadeyi ziyaret gerçekleştirdi.

Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya'yı makamında ziyaret eden belediye başkanı Hasan Avcı "Öncelikle geçtiğimiz günlerde yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ediyorum. Bizler de iade-i ziyaret maksadıyla geldik. Bugüne kadar Zekai Başkanımızla uyum içerisinde çalıştığınızı biliyoruz. Bundan sonrada inşallah aynı uyum, aynı ahenk içerisinde Altıeylül'ü için el birliğiyle çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz ilçemiz için yapabilecek neyimiz varsa, gecemizi gündüzümüze katarak birlikte yapmaya hazırız. Bizlere yaptığınız ziyaret ve bizleri burada ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve başkan yardımcılarını kaymakamlık makamında ağırlayan Kaymakam Dr. Oktay Kaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ziyaretten dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle Hasan Avcı Başkanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Kendisi belediyenin içinden, meclis üyeliğinden gelen biri. Zor bir görev üstlendi. Ama hakkıyla bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Allah sizlere işlerinizde kolaylık versin. İnşallah bizler de el birliği içerisinde ilçemize vatandaşlarımıza hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bizim üzerimize düşen ne varsa biz hazırız ve sizlerin yanındayız. Sonuçta amacımız insanların mutluluğu. Şahsım adına görevinde son derece başarılı olacağınıza inanıyorum. Zekai Bey'in kurduğu ekip ve tecrübelerinden faydalanarak hizmetlerin bir adım daha öne geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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