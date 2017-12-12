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Başkan Avcu Yol Çalışmasını İnceledi

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Başkan Avcu Yol Çalışmasını İnceledi
Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu yapımı süren Balıkesir Bigadiç yol çalışmalarını karayolları yetkilileri ile birlikte yerinde inceledi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu yapımı süren Balıkesir Bigadiç yol çalışmalarını karayolları yetkilileri ile birlikte yerinde inceledi.

Yol genişletme çalışması yapılan Balıkesir-Bigadiç yolunun Bigadiç'e giriş mevkisi Cevizli'de süren yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Avcu, yol çalışmalarını karayolları yetkilileri ile birlikte inceledi. Başkan Avcu, Karayolu yetkililerinden Cevizli mevkisine giriş ve çıkış noktalarında yapılan yol genişletme, düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını hakkında bilgi aldı.

Başkan Avcu, Bigadiç girişinde bulunan Cevizli mevkisinde yapılan yol çalışmaları bittiğinde bu mevkide meydana gelen kazaların azalacağını ve trafiğin rahatlayacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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