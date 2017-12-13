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Başkan Avşar’dan Muhtarlara Destek Sözü

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Başkan Avşar’dan Muhtarlara Destek Sözü
Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ve muhtarları kabul eden MHP İl Başkanı Bülent Avşar, "MHP olarak muhtarlarımızın sorunlarının...

Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ve muhtarları kabul eden MHP İl Başkanı Bülent Avşar, "MHP olarak muhtarlarımızın sorunlarının çözümü noktasında elimizden geleni yapacağız" dedi.

Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İl Başkanlığı'na seçilen Bülent Avşar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Gönültaş, "5 Kasım'da ciddi bir oy alarak, Milliyetçi Hareket Partililerin güveni kazanarak İl Başkanı seçilmiş olmanızdan dolayı biraz da gecikmiş olarak bir ziyaret gerçekleştirelim diye düşündük. Seçilmiş olduğunuz bu görevde ülke ve millet menfaati adına ciddi görevler yapacağınızı inanıyor, çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtarlarımız demokrasinin pınarlarıdır. Bir kişinin dişi ağrısa ilk ziyaret ettikleri kişi muhtarlarımızdır. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak muhtarlarımızın sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümü noktasında elimizden geldiği kadar yardımcı olamaya çalışacağız" diye konuştu.

Ziyarette Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş Başkan Avşar'a günün anısına dernek bünyesinde açılan hat sanatı kursunda eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'ın isminin yazılı olduğu porselen tabak hediye etti.

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