Başkan Ay “Kadınlar Toplumun Temelidir”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 83'üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay kadınların toplumun en temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek "Kadınların siyasal haklarını kazanmaları sürecinde 3 Nisan 1930 tarihli Belediye Kanunu ilk aşamayı oluşturmuştur. İkinci aşama, 26 Ekim 1933'te aşılmış; 1924 tarihli Köy Kanunu'nun ilgili maddeleri değiştirilerek kadınlara köy ihtiyar meclisi ve muhtarı seçimlerinde seçme-seçilme hakkı getirilmiştir. Bu girişimlerle Türkiye, muasır medeniyetler olarak adlandırdığımız birçok Avrupa ülkesinden çok önce kadınlarımızın statüsünü yukarıya taşımıştır. Türk kadının fedakar, vefakar ve cefakar tavrı; devletimiz ve milletimizin temelini oluşturan yegane bir değerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınları sosyal ve siyasal yaşama dahil etmesi ile başlayan bu yolda, bugün önemli aşamalar kaydedilmiştir. Hükümetimizin sosyo-ekonomik ve siyasal stratejisi kapsamında kadınların yönetimde söz sahibi olması ve karar mekanizmalarında yer alması sağlanarak bu çalışmalar her geçen gün sağlam adımlarla daha da güçlenmektedir. Bu politikalara paralel olarak belediyemizde bizimle birlikte çalışan kadın meclis üyelerimiz ve personelimize bu vesile ilen de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkını elde etmesinin 83'üncü yılını kutluyorum" dedi.