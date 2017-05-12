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Başkan Ayaz’dan Gençlere Ve Geleceğe Yatırım

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Başkan Ayaz’dan Gençlere Ve Geleceğe Yatırım
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz hayata geçirdiği projeler ve hizmetlerle çalışmalarına devam ediyor.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, gençlere, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetlerine devam ediyor. Başkan Ayaz özellikle sağlıklı yaşam için projeler üretmeyi sürdürüyor. Mahallelere parkların içerisine yapılan futbol, basketbol, voleybol ve spor aletlerinin yanı sıra ilçe genelinde bay ve bayanlara yönelik gençlik ve spor merkezlerinin sayıları da giderek artıyor.

Başkan Ayaz, gençlerin boş vakitlerini verimli bir şekilde geçirmelerine olanak sağlayacak, aynı zamanda sağlıklı kalmalarına yardımcı olacak, aktivitelerini huzurlu ve güvenli bir ortamda yapabilecekleri spor ve eğitim yatırımlarına önem veriyor. Spor sahaları, bay ve bayan spor merkezleri Başiskele'de bir bir hizmete açılıyor.

Mehmetağa Mahallesi Hayme Hatun Bayan Spor Merkezi, Semt Konakları ve Sosyal Yaşam Merkezleri içerisinde bulunan bayan spor merkezleri ile başlayan yatırımlar Fatih Mahallesi'nde yapılacak Nene Hatun Bayan Spor Merkezi'nin yapım çalışmalarıyla devam ediyor.

Erkeklerin de spor yapmalarına olanak sağlayan Fatih Mahallesi Öncü Gençlik Merkezi Spor Salonu ile başlayarak erkekleri de unutmayan Başkan Ayaz onlar içinde Vezirçiftliği Mahallesi, Şehitekrem Mahallesi ile Mehmetağa Mahallesindeki binaları kapalı spor merkezine dönüştürüyor.

Başkan Ayaz’dan Gençlere Ve Geleceğe Yatırım

Başkan Ayaz’dan Gençlere Ve Geleceğe Yatırım

Başkan Ayaz’dan Gençlere Ve Geleceğe Yatırım

Başkan Ayaz’dan Gençlere Ve Geleceğe Yatırım

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