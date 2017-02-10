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Başkan Aydın’dan Eyof’a Tam Destek

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Başkan Aydın’dan Eyof’a Tam Destek
Horasan Belediyesi Erzurum 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için on araç tahsis etti.

Horasan Belediyesi Erzurum 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için on araç tahsis etti. Araç tahsisinden mutluluk duyan vatandaşlar Başkan Abdulkadir Aydın'a teşekkür ettiler.

Horasan Belediyesi elinde bulunan araçları vatandaşın belirli ihtiyacı halinde tahsis ediyor. Özellikle sosyal ve kültürel organizasyonlarda vatandaşlara araç sıkıntısı yaşatılmıyor. Erzurum'da düzenlenen 2017 EYOF Kış Festivali etkinliklerine katılmak da araç sıkıntısı çeken vatandaşlara Horasan Belediyesi otobüs tahsis ederek araç problemini çözdü. Belediyenin, çeşitli sosyal programlar ve gezilerde araç tahsisinde bulunması ile halkın takdirini kazandı.

HORASAN'LI VATANDAŞLAR MEMNUN

Tahsis edilen araçlar hakkında memnuniyetini dile getiren vatandaşlar; "Erzurum EYOF Kış Festivali etkinliklerine katılmamızda ulaşım sorunumuzu çözen, bizlerin her zaman yanında bulunan Horasan Belediye Başkanımız Abdulkadir Aydın'a, ve tüm Horasan Belediyesi personeline teşekkür ederiz" dedi.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, halkımızın sorunlarına çözüm üretmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Göreve gelir gelmez sosyal belediyecilik anlayışına çok önem verdik bu alanda bir çok çalışmaya imza attık. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için ciddi uğraşlar vererek ilçemizde oluşan bu sorunlara çözümler ürettik. Etkinliklere katılmaları için vatandaşlarımıza on otobüs tahsis ederek, Aziz şehrimiz Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali etkinliklerine rahat şekilde ulaşım yapmalarını sağlayarak bu güzel ve bir o kadarda önemli etkinliğimizede destek vermiş oluyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza her konuda desteklerimiz her zaman devam edecek vatandaşlarımız hak ettiği hizmeti alacaktır." diye konuştu.

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