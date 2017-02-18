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Başkan Ayrancı’nın Acı Günü

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Başkan Ayrancı’nın Acı Günü
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı'nın babası Hacı Hüseyin Ayrancı son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka ve Havalisi Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı'nın babası Hacı Hüseyin Ayrancı son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesinde hayatını kaybeden Hacı Hüseyin Ayrancı, Hal Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Eskişehir Büyükşehir Asri mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Eskişehir İl Afet Müdürü Recep Bayar, Eti Maden İşletme Müdür Vekili Ersan Ayten, Seyitgazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Doğru, Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel TİS ve Mevzuat Sekreteri Hasan Hüseyin Gürbüz, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Eğitim ve Araştırma Sekreteri Ahmet Çümen, Türk-İş Eskişehir temsilcisi Nejat Kılıç'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sendikacılar, sevenleri ve akrabaları katıldı. Büyük üzüntü içerisinde olduğu gözlenen Başkan Yılmaz Ayrancı ve yakınları taziyeleri kabul ettiler.

Başkan Ayrancı’nın Acı Günü

Başkan Ayrancı’nın Acı Günü

Başkan Ayrancı’nın Acı Günü

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