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Başkan Babaş, Türsab’ın Toplantısına Katıldı

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Başkan Babaş, Türsab’ın Toplantısına Katıldı
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir ile birlikte Türkiye'nin seçkin seyahat acentalarının bulunduğu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi. Toplantıya, TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Engin Şahin, 2. Başkan Okan Gökbayır, Genel Sekreter Muhammed Sarıtaş, İdari Müdür Banu Koç Çetinkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Emin Özkaya, ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Köknar ile Kastamonu'nun turizm çeşitliliği konuşuldu.

Kastamonu'nun Türkiye'nin saklı hazinesi olduğunu ifade eden TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Engin Şahin, Ilgaz Tüneli'nin ve Hava Limanının ilin turizminin gelişmesi adına öneminin çok büyük olduğunu vurguladı. Kastamonu'ya özellikle Ankara ve İstanbul'dan ulaşımın çok kolaylaştığını dile getiren Şahin, "Belediye Başkanımız Sayın Tahsin Babaş'ın projelerini takip ediyoruz. Kastamonu'nun tarihini canlandırmak adına çok önemli projeleri hayata geçiriyor. Bizler Kastamonu'yu çok seviyoruz. Kastamonu tarihi ve kültürüyle gerçekten çok zengin bir şehir. Kastamonu'nun inanç, doğa, kültür turizminin yanında spor turizmini de ciddi anlamda düşünmesi gerekiyor. Ilgaz Dağı'nı mutlaka spor turizmine açılması gerek. Yapılacak spor salonu ve antrenman sahaları ile Ilgaz kulüplerin kamp merkezi olabilir. Kastamonu'nun kesinlikle dokusunun bozulmaması gerekli. Çok fazla kişinin gelmesi bir şey ifade etmez. Nitelikli turisti Kastamonu'ya çekilmeli. Özellikle yurt dışı fuarlarında Kastamonu'nun tarihini ve kültürü çok iyi tanıtılması gerekiyor. Bizler yurt içinde Kastamonu için gereken desteği vereceğiz. Belediye Başkanı'nın konakları restore ederek turizme sunması bir nimet. Bunu iyi korumalı ve gelecek nesillere iyi aktarmalıyız. Butik otel noktasında bu konakların değerlendirilmesi de Kastamonu için çok önemli. Ayrıca Başkanı'nın gitti yol ve hedefi çok doğru" diye konuştu.

Hedefinin Kastamonu'nun ismini Dünya Miras Listesi'ne yazdırmak olduğunu vurgulayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, "Bu yolda emin adımlarla yürüdüğümüz düşüncesindeyim. Gerek tarihi konaklarımızın restorasyonu, gerek sokak sağlıklaştırma projelerimiz, gerekse tarihi çarşılarımızdaki cephe iyileştirme projeleri ve tarihi meydanlarımızda gerçekleştirilecek yenileme projeleriyle turizm alt yapımızı eksiksiz tamamlamak için çalışıyoruz. Bence üç yıl sonra ilimiz çok ciddi bir atılım gerçekleştirecek. Kentimizin geleceğinin turizmde olduğunu düşünüyorum. Tüm yatırımlarımız bu yolda yapıyoruz. Bu noktada da ciddi bir ilerleme kaydediyoruz. İnsanların bu değişimi görmesi adına sizlerin desteğini bekliyoruz" dedi.

Başkan Babaş, Türsab’ın Toplantısına Katıldı

Başkan Babaş, Türsab’ın Toplantısına Katıldı

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