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Başkan Babaş’tan Eğitim Kültür Ve Spor Merkezi Projesine Tam Destek

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Başkan Babaş’tan Eğitim Kültür Ve Spor Merkezi Projesine Tam Destek
İstanbul'un Fatih ilçesinde Fatih Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nün hayata geçirmeye hazırlandığı Kastamonu...

İstanbul'un Fatih ilçesinde Fatih Belediyesi'nin destekleriyle İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü'nün hayata geçirmeye hazırlandığı Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi projesine Belediye Başkanı Tahsin Babaş, tam destek verdi.

Kastamonu'nun tanıtımının en üst düzeyde yapılacağı Eğitim, Kültür ve Spor Merkezi'yle ilgili İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı İlker Dilek'i makamında kabul eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Kastamonu'nun her alanda en iyi şekilde temsil edilebilmesi adına bizler daima üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu projede de gereken destek sağlanacaktır. Buradaki bina bir spor kulübü binası olarak görünse de Kastamonumuzun tanıtımı en üst seviyede yapılacaktır. Ayrıca Kastamonumuzun ismini taşıyan ve bizleri temsil eden kulübümüzün yetenekli oyuncuları Türk sporuna kazandıracağına inancımız tamdır. Kastamonu nüfusunun yoğun olarak yaşadığı İstanbul'da şehrimizi en iyi şekilde temsil edecek merkezin kazanılmasını sağlayan Fatih ilçesinin değerli belediye başkanı Sayın Mustafa Demir'e teşekkür ederim" diye konuştu.

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