Başkan Bakıcı: “Afet Bilinci Yüksek Bir Toplum Oluşturmak Hepimizin Görevidir”

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Deprem Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Deprem Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri arasındaki haftayı, deprem bilincinin oluşturulması, depremlere karşı her daim hazırlıklı olunması ve yaşanan deprem felaketlerinin hatırlanması amacıyla, "Deprem Haftası" olarak kutlandığını belirten Başkan Bakıcı, "Deprem, dünyanın en önemli gerçeklerinden biridir. Ülkemizin dünyanın etkin deprem kuşağı üzerinde bulunmasından dolayı, depreme karşı daha dayanıklı yapılar yapılması, vatandaşlarımızın bilinçli bir şekilde ve dayanışma içinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle afetlerden korunmak ve meydana gelecek zararları azaltabilmek için afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, deprem bilincinin artmasını ve tüm vatandaşlarımıza deprem felaketinden uzak, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.