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Başkan Bakıcı, Dernek Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

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Başkan Bakıcı, Dernek Temsilcileri İle Bir Araya Geldi
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Pazaryerililer Derneği ve Karadenizliler Derneği Başkan ve üyeleri ile bir araya gelerek, dernek faaliyetleri hakkında...

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Pazaryerililer Derneği ve Karadenizliler Derneği Başkan ve üyeleri ile bir araya gelerek, dernek faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İlk olarak başkanlık makamında Bozüyük Karadenizliler Derneği Başkanı Kısmet Turan ile görüşen Başkan Bakıcı, derneğin önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Karadenizliler günü ve Karadeniz kültürünün Bozüyük'te tanıtılması konuları hakkında görüştü. Misafirlerine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Bakıcı, "Bozüyük Belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren derneğimizin faaliyetlerini destekliyor, kendi kültürlerini tanıtmak için gerçekleştirecekleri etkinlikleri merakla bekliyoruz" dedi.

Başkan Bakıcı'nın diğer konuğu ise Bozüyük Pazaryerililer Derneği Başkanı Ali Şahinoğlu ve Mecit Kuruoğlu olurken, Dernek Başkanı Şahinoğlu, şimdiye kadar kendilerine ve ilçede faaliyet gösteren tüm derneklere sağlamış olduğu destekler nedeniyle Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti. Bozüyük Pazaryerililer Derneği'nin etkin çalışan bir dernek olduğunu ve faaliyetlerinden son derece memnun olduklarını ifade eden Başkan Bakıcı, derneklerin bir kentin gelişmesinde, insanların sesi olması konusunda çok önemli bir yere sahip olduklarını belirtti. Ziyaret sonunda Şahinoğlu ve Kuruoğlu Başkan Fatih Bakıcı'ya kendilerini kabul ettiği ve göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Bakıcı, Dernek Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

Başkan Bakıcı, Dernek Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

Başkan Bakıcı, Dernek Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

Başkan Bakıcı, Dernek Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

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