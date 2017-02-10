Başkan Bakıcı Düğün Salonunda Yapılan Çalışmaları Denetledi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Düğün Salonu'nda yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına katılarak çalışanlara işlerinde kolaylıklar...

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Düğün Salonu'nda yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına katılarak çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu başlatılan bakım, onarım ve tadilat çalışmaları ile yeni düğün sezonu için hazır hale getiriliyor. Çalışmalara katılarak incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı görevli personel ile görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı "Belediye Düğün Salonumuzu yeni sezon düğünlerimize hazırlıyoruz. Güçlü Bozüyük için çalışmalarımıza her alanda devam ediyoruz" dedi.