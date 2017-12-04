Başkan Bakıcı Haftaya Personeli İle Birlikte Başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni haftaya Bozüyük Belediyesi personeli ile birlikte düzenlenen kahvaltı ile birlikte başladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni haftaya Bozüyük Belediyesi personeli ile birlikte düzenlenen kahvaltı ile birlikte başladı.

Bozüyük Belediye İtfaiyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Bakıcı'ya, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Belediye Personeli eşlik etti. Kahvaltı öncesinde yaptığı açıklamada Bozüyük Belediyesi olarak kocaman bir aile olduklarını belirten Başkan Bakıcı; "Göreve geldiğimiz günden beri hayata geçirdiğimiz her projede ve çalışmada birlikte hareket ettik. Gece gündüz, soğuk sıcak demeden her zaman görevinin başında olan siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sıcacık sofrayı paylaştığımız için mutluluk duyuyorum. Bozüyük Belediyesi olarak sizinle birlikte daha nice güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.