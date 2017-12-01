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Başkan Bakıcı Hastaları Evlerinde Ziyaret Etti, Şifa Diledi

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Başkan Bakıcı Hastaları Evlerinde Ziyaret Etti, Şifa Diledi
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı hastanedeki tedavilerinin ardından tedavileri evlerinde devam eden hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı hastanedeki tedavilerinin ardından tedavileri evlerinde devam eden hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı rahatsızlıkları nedeni ile evlerindeki tedavileri devam eden Recep Taşdemir, Mustafa Poyraz ve Yüksel Dur'u ziyaret etti. Hasta ziyaretlerini beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte gerçekleştiren Başkan Bakıcı ziyareti ile hastalara büyük bir moral kaynağı oldu. "Hastalarımız ayaklanmışlar maşallah, tez zamanda sağlıklarına tamamen kavuşmalarını diliyorum" diyen Başkan Bakıcı hastaların her biri ile sohbet ederek kendilerine acil şifalar diledi.

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