Başkan Bakıcı Umre Yolcularını Kutsal Topraklara Uğurladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan 39 umre yolcusu için düzenlenen uğurlama programına katıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan 39 umre yolcusu için düzenlenen uğurlama programına katıldı.

Sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yanı sıra, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan dualar ve ilahiler ile kutsal topraklara uğurlanan 39 yolcuyu uğurlama programında konuşan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Allah çıktığınız bu kutsal yolculuğu biran önce tamamlayıp geri dönmenizi nasip ve ettiğiniz duaları kabul etsin. Ailelerinizin ve yakınlarınızın sizleri uğurlarken, döktükleri ayrılık gözyaşları döndüğünüzde sizleri karşılarken sevinç gözyaşlarına dönsün. Bu kutlu yolculuğunuz hayırlı olsun" dedi. Aralarında Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli'ninde bulunduğu Umre yolculuğuna çıkan vatandaşlar ile görüşen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, hayırlı yolculuklar diledi. İlçe Müftüsü Selami Bağcı da, gidilen mekânların kutsal mekân olduğunu ve burada yapılacak tavır ve davranışlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Müftü Bağcı, "Değerli kardeşlerim bu yolculuk sıradan bir yolculuk değil. Bu yolculuk Allah'ın rızasını kazanmak ve ibadet niyetiyle yola çıktığınız bir yolculuktur. Çünkü gideceğiniz yerler sıradan yerler değildir. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği mekânlardır. Orada yapacağınız her güzel hareket ve ibadete karşı kat ve kat sevap veriliyor ise orada yapacağınız ve Rabbimizin hoşuna gitmeyecek bir takım hal ve hareket ve konuşmalarınıza da kat kat günah yazılacağını unutmayın. O yüzden bu yolculuğa çıkan kardeşlerimiz elinden ve dilinden Kur'an-ı eksik etmeyecek. Rabbim inşallah o mübarek mekânda yapacağınız ibadetlerinizi ve dualarınızı en güzel şekilde kabul etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından umre yolcuları, ilahiler ve dualar eşliğinde kutsal topraklara gitmek üzere yoğun bir kalabalık tarafından uğurlandı.