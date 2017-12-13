  • BIST 108.313
  • Altın 153,536
  • Dolar 3,8493
  • Euro 4,5167
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Başkan Bakıcı Vatandaşları Ak Masa’da Karşıladı

» »
Başkan Bakıcı Vatandaşları Ak Masa’da Karşıladı
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, geleneksel hale getirdiği Halk Günü buluşmalarında vatandaşları AK Masa'da karşıladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, geleneksel hale getirdiği Halk Günü buluşmalarında vatandaşları AK Masa'da karşıladı.

Bozüyüklüler ile çeşitli ortamlarda bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı her hafta çarşamba günleri düzenlediği "Halk Günü'ne de aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşları AK Masa'da karşılayan Başkan Bakıcı Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte vatandaşlar ile görüşerek onların istek, talep ve sıkıntılarını dinledi. Halk gününde vatandaşların dertlerine derman olmaya çalışan Başkan Bakıcı kendisine iletilen sorunlar ile yakından ilgilenerek kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Halk gününde vatandaşları dinlemenin yanı sıra paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirdiklerini belirten Başkan Bakıcı "Biz Bozüyük için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bize yön verecek yeni fikirler, istekler ve tabiî ki hemşehrilerimiz talepleri bizler için çok önemli. Biz Bozüyük'ün bugünü ve yarınları için buradayız" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü Halk Ozanı Ali Kızıltuğ İçin Cemevinde Tören13 Aralık 2017 Çarşamba 14:58
  • İstanbul Kongre Merkezi Önünde ‘Kudüs’ Eylemi13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Söke’de Pamuk Yetiştiriciliği Ve Sorunları Anlatıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Ak Ocaklar’dan Dündar’a Ziyaret13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Ayçiçeği Vadisi İle Bisiklet Adası Projesi Bir Arada Yapılacak13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Karaman’da Kedi Ve Köpek Ölümleri13 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
  • Melikgazi Belediyesi Vergi Mükelleflerinin Beyanlarını Güncelliyor13 Aralık 2017 Çarşamba 14:43
  • Sydv Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi Yapıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Van’da Merdiven Altı İmalathanelere Ani Baskın13 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Yunusemre, Uyum İçin Pedal Çevirenleri Ağırladı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti