Başkan Bakıcı Vatandaşları Ak Masa’da Karşıladı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, geleneksel hale getirdiği Halk Günü buluşmalarında vatandaşları AK Masa'da karşıladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, geleneksel hale getirdiği Halk Günü buluşmalarında vatandaşları AK Masa'da karşıladı.

Bozüyüklüler ile çeşitli ortamlarda bir araya gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı her hafta çarşamba günleri düzenlediği "Halk Günü'ne de aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşları AK Masa'da karşılayan Başkan Bakıcı Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte vatandaşlar ile görüşerek onların istek, talep ve sıkıntılarını dinledi. Halk gününde vatandaşların dertlerine derman olmaya çalışan Başkan Bakıcı kendisine iletilen sorunlar ile yakından ilgilenerek kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Halk gününde vatandaşları dinlemenin yanı sıra paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirdiklerini belirten Başkan Bakıcı "Biz Bozüyük için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bize yön verecek yeni fikirler, istekler ve tabiî ki hemşehrilerimiz talepleri bizler için çok önemli. Biz Bozüyük'ün bugünü ve yarınları için buradayız" dedi.