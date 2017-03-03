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Başkan Bakıcı Yenidoğan Mahalle Esnafı İle Kahvaltıda Buluştu

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Başkan Bakıcı Yenidoğan Mahalle Esnafı İle Kahvaltıda Buluştu
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yenidoğan Mahalle esnaflarından Ahmet Turunç ve iş yeri çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yenidoğan Mahalle esnaflarından Ahmet Turunç ve iş yeri çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıya, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu'da katıldı. Kahvaltıda mahalle esnafının talepleri ve Yenidoğan Mahallesi'ne kazandırılacak olan Manişar Parkı konuşulurken Başkan Bakıcı, Bozüyük için hayata geçirecekleri diğer projeleri de esnafa anlatarak onların talepleri doğrultusunda gerekli notları aldı. Keyifli bir sohbet ortamı içerisinde gerçekleştirilen kahvaltı buluşmasında Başkan Bakıcı Nisan ayında gerçekleştirilecek olan referandum ile ilgili bilgi vererek konu hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kahvaltının ardından Başkan Bakıcı, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelerek burada vatandaşlara hayırlı Cumalar diledi. Kıraathanede bulunan vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Bakıcı önümüzdeki yıl hayata geçirilecek olan entegre su projesi hakkında bilgi verdi. Konu ile ilgili olarak "Bu çalışma Bozüyük için, bizler için çok önemli. Bundan 40 yıl sonraki Bozüyük için bu altyapı projesini hayata geçirmemiz bizden sonraki nesiller içinde, şehrin sağlıklı büyümesi içinde çok gerekli" dedi.

Aynı zamanda vatandaşlar tarafından sorulan Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili soruları yanıtladı. "Bugün AK Parti tarafından yapılan tüm çalışmalar sadece geçmişte yaşadığımız sıkıntılı ve kötü günlerin geri gelmemesi içindir. Türkiye yakalamış olduğu bu fırsatı çok iyi değerlendirmeli ve hepimiz için en iyi olanı yapmalıdır" dedi.

Başkan Bakıcı Yenidoğan Mahalle Esnafı İle Kahvaltıda Buluştu

Başkan Bakıcı Yenidoğan Mahalle Esnafı İle Kahvaltıda Buluştu

Başkan Bakıcı Yenidoğan Mahalle Esnafı İle Kahvaltıda Buluştu

Başkan Bakıcı Yenidoğan Mahalle Esnafı İle Kahvaltıda Buluştu

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