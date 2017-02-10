  • BIST 87.473
  • Altın 146,531
  • Dolar 3,6981
  • Euro 3,9324
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Başkan Bakıcı’dan Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Sürpriz Hediye

» »
Başkan Bakıcı’dan Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Sürpriz Hediye
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 4 Eylül Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Devlet Hastanesi 4 Eylül Binasına gerçekleştirdiği ziyarette Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurşen Gürsoy ve Hastane Müdürü Necati Çolak tarafından karşılandı. Sağlık Personelinden tedavi gören hastaların durumları hakkında bilgi alan ve tüm servislerde tedavi gören hastalar ile tek tek görüşen Başkan Bakıcı'nın asıl sürprizi ise çocuk servisinde yatan çocuklar için oldu. Çocuk servisine gelerek beraberinde getirdiği üç tekerlekli bisiklet ile ilgili konuşan Başkan Bakıcı; "Hastanemiz çocuk bölümünde şifa arayan yavrularımızın iğneden ve serum taktırmaktan korktuklarını duyduk ve onlara tedavi olmanın eğlenceli yönlerini göstermek ve çocuklarımızın bu korkularını biraz olsun yenmelerini sağlamak için üç tekerlekli bisiklet üzerine monte edilmiş serumluk hediye ettik. Bizler için asıl önemli olan onların sağlıklarına biran önce kavuşmaları" dedi.

Bakıcı, çocuk servisinde yatan çocuklara moral vermek ve onların yüzlerinde bir tebessüm bırakabilmek adına çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Başkan Bakıcı ayrıca hasta yakınları ile de görüşerek her türlü ihtiyaçlarında şahsı ve belediye olarak ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını söyledi. Daha sonra hastane personeline görevlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı hastaneden ayrıldı.

Başkan Bakıcı’dan Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Sürpriz Hediye

Başkan Bakıcı’dan Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Sürpriz Hediye

Başkan Bakıcı’dan Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Sürpriz Hediye

Başkan Bakıcı’dan Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Sürpriz Hediye

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozüyük’te “Sporla Büyüyoruz” Projesi Eğitimleri Başlıyor10 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Karakoç’un Acı Günü10 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Bozüyük’te “Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık Kursu" Verilecek10 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • ’Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber’ Oyunu Seyircisi İle Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Gençlik Merkezi’nin Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları Sürüyor10 Şubat 2017 Cuma 17:43
  • Başkan Bakıcı’dan Hastanede Tedavi Gören Çocuklara Sürpriz Hediye10 Şubat 2017 Cuma 17:43
  • Başkale’de Trafik Kazası: 1 Yaralı10 Şubat 2017 Cuma 17:43
  • Ürün Takip Sistemi Samsun’da Anlatıldı10 Şubat 2017 Cuma 17:38
  • Başkan Bakıcı Düğün Salonunda Yapılan Çalışmaları Denetledi10 Şubat 2017 Cuma 17:28
  • Sungurlu Devlet Hastanesi’nde 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi10 Şubat 2017 Cuma 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti