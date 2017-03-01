Başkan Bakıcı’dan Muhasebecilere Çikolatalı Kutlama

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1 Mart Muhasebeciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan mali müşavir ve muhasebecileri ziyaret ederek, günlerini...

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 1 Mart Muhasebeciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan mali müşavir ve muhasebecileri ziyaret ederek, günlerini kutladı.

İlk olarak Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Mali Müşavir Mustafa Öztürk'ü ziyaret eden Başkan Bakıcı, "Vergisini ödeyen vatandaşla, vergiyi toplayan devlet arasında adeta bir köprü vazifesi gören, bu nedenle serbest meslek olmasının yanı sıra çok önemli bir kamu hizmetini de ifa etmekte olan tüm serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerimizin bu anlamlı günlerini kutlar, başarılar dilerim" dedi.

Ardından diğer mali müşavir ve muhasebecileri ziyaret eden Başkan Bakıcı, her birinin Muhasebeciler Gününü kutlayarak, ikram etti.