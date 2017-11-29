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Başkan Balta : “Vakfıkebir’in Uzun Yıllardır Bekleyen Ve Biriken Sorunlarına Çözüm Arıyoruz”

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Başkan Balta : “Vakfıkebir’in Uzun Yıllardır Bekleyen Ve Biriken Sorunlarına Çözüm Arıyoruz”
Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, ilçede uzun yıllar bekleyen ve biriken sorunlara el atıldığını ve çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, ilçede uzun yıllar bekleyen ve biriken sorunlara el atıldığını ve çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Balta ilçesine yaptığı önemli hizmetlerin yanı sıra uzun yıllardır biriken ve artık çözülemez gözü ile bakılan sorunları da tek tek çözdüklerini belirterek bazı açıklamalarda bulundu. Başkan Balta, "İlçe halkının artık ümidini kestiği ve atıl durumda bekleyen Vakfıkebir Oteli bugün bölgenin en modern otellerinden birisi olarak inşa ediliyor. Yoğun gayretlerimiz ile kiraya verilen Vakfıkebir Oteli tamamlandığında hem bölge turizmine hizmet verecek hem de Vakfıkebir'in sosyal yaşamına katkıda bulunacak. Dış görünüm ve iç donamım olarak göz kamaştıran tesis, 30 Mart 2017 tarihinde hizmete giriyor. Vakfıkebir'de yaklaşık olarak 5 yıl önce yapılan ancak yaşanan sorunlar nedeniyle bir türlü hizmete giremeyen 112 acil servis istasyon binası da yoğun gayretlerimizle kısa bir zaman içerisinde ilçeye ve yöreye hizmet vermeye başlayacak. Vakfıkebir Belediyesi tarafından çatısı ve helikopter pisti yaptırılan 112 acil servis istasyonu Doğu Karadeniz Bölgesi'nde helikopter pisti olan112 acil servis merkezi olacak" dedi.

Başkan Muhammet Balta, ilçede özellikle merkez mahallelerde uzun yıllardır bekleyen yol sorunlarına da 3,5 yıllık bir süre içerisinde neşter vurarak çok büyük bir kısmına çözüm ürettiklerini kaydederek "Vakfıkebir'de 250 kilometre beton yol, 49 bin m asfalt yol, 47 bin m sanat yapısı (taş duvar) inşa edilerek 3,5 yılda yapılması imkansız gibi görünen yatırımlara imza atıldı. Vakfıkebir halkının yine yıllardır beklediği plaj sorununu çözmekte Bizlere nasip oldu. Bölgenin en modern plajlarından birisini Vakfıkebir'de yapılıyor. İhalesi gerçekleştirilen projenin yer teslimini de yapıldı. 2018 yaz sezonunda bölge halkının hizmetinizde olacak" diye konuştu.

Vakfıkebir halkının yapılmasını beklediği en önemli projelerden birisinin sahil projesi olduğunun altını çizen Başkan Balta "Göreve başladığım ilk günden itibaren yasal alt yapısını oluşturmak için yoğun mesai harcadık. Dolgu İmar Planı Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nden onaylanarak bakanlığa sunulan sahil projesi ile de Vakfıkebir sahili Karadeniz Bölgesinin en güzel sahili olmaya aday" ifadelerini kullandı.

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